高雄市長陳其邁今天出席高雄杉林瓜瓜節時宣布，高雄市明年試辦的農產業保險再加碼到3成，再加上農委會補助5成，希望穩定農民收益，全力照顧農民。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

為了讓務農更有保障，高雄市長陳其邁今天出席高雄杉林瓜瓜節時宣布，高雄市明年試辦的農產業保險再加碼到3成，再加上農委會補助5成，希望穩定農民收益，全力照顧農民。

陳其邁去年宣布農產業保險保費市政府加碼補助2成，明年將再加碼補助1成，也就是中央補助5成、高雄市加碼補助3成，農民僅需負擔2成就可以獲得完整保障。

農業局長張清榮表示，全球氣候環境劇烈變遷，災害強度及頻率更甚以往，農民收入也大打折扣，投保農產業保險，可彌補天然災害造成的損失，分攤農友風險。

高雄市配合農委會試辦農產業保險有水稻、芒果、番石榴、香蕉植株、香蕉收入、番石榴、荔枝、棗、木瓜、梨、蜂產業及農業設施等13種農產業保險商品，本由農委會補助5成保費，但陳其邁去年宣布高雄市農產品類保險保費加碼補助2成後，今年投保案件數787件，較2019年605件成長32％。

農業局表示，市府除提高農產品的保費補助，也會持續辦理保險說明會，爭取保險範圍擴大，如香蕉收入保險明年全市都可投保，並爭取保單理賠調降；荔枝保險調整保險理賠條件，玉荷包低溫日數的理賠計算門檻由17度調整為16度；此外，高雄市芒果保險保費今年大幅調降，保險金額3萬的每公頃保費由去年的1萬1982元，再次調降至7440元，大大降低農友保費負擔。