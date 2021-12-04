2022地方選舉將至，其中台北市長柯文哲任期屆滿，下一任市長誰接棒，更成焦點。國民黨方面立委蔣萬安呼聲高，台北市副市長黃珊珊也表態參選，綠營方面則傳出可能由衛福部長陳時中參戰。有藍營人士透露，根據內部民調顯示，即便面對綠營猛攻，蔣萬安的民調不降反增，還贏過陳時中1成左右。

根據TVBS報導，有黨內人士透露，最近藍營內部針對蔣萬安和他的潛在對手陳時中進行民調。而在先前的民調中，蔣萬安僅贏過陳時中6個百分點，但最新一份民調顯示，面對近日綠營猛攻，蔣萬安卻逐漸拉開與陳時中的差距，贏過陳時中11個百分點。

對於蔣萬安逐漸擴大領先優勢，黨內人士表示，近這可能來蔣萬安頻頻現身街頭進行街講，讓民眾十分有感有關，且蔣萬安的表現與形象，也是台北市民所期待和喜歡的。同時，面對綠營的攻擊，蔣萬安也必須接受考驗，才能應付未來的市長之路。

此外，針對蔣萬安2022年是否參選台北市長，同黨台北市議員王鴻薇認為，既然蔣萬安確定要選，不需要太客氣，應讓所有人都知道目標，市長參選人就是「船長」，表態後藍營議員知道起錨了，才能一起往前走。

同黨議員徐弘庭則說，地方多多少少有些聲音，但他認為選舉在公投後，北市黨部應超前部署，盡快決定遊戲規則，包括是否初選或徵召，大方向還沒出來，蔣萬安也不好表態，既然沒有個底就難決定選舉節奏。