73歲陳姓老婦騎車視力模糊迷途，新北市板橋警分局協助她平安返家。（板橋警分局提供）

73歲陳姓老婦騎車視力模糊迷途，新北市板橋警分局協助她平安返家。（板橋警分局提供）

73歲陳姓老婦獨自騎車外出購買物品，不知原因為何，騎著騎著突然間覺得視力模糊，就這樣迷路了，也不知在路上找尋多久，所幸剛好就騎到了新北市板橋分局前，趕緊停好車進到分局向員警報求助。

板橋派出所警員簡毓秀獲報立即關懷協助，經詢老婦姓名及住址時，卻見老婦又陷入一陣沉思，僅表示不知何因，視力突然模糊，無法辨識方向，也認不清回家的路；簡員詢問許久皆未果，忽然想起老婦係騎車外出，隨即根據車牌資料，再配合地圖確認了老婦住所，原本欲聯繫家人前來接送，然婦人表示家中都沒人在家無法聯繫。

這時簡員實在不放心讓老婦自行回家，決定請所內員警洪煒傑、范仕緯開著巡邏車載送老婦返家，自己幫忙將老婦的摩托車騎回住處，待停妥後將鑰匙交還老婦，且目視老婦安全走進家門後，才放心離開，老婦也頻頻回頭非常感謝員警適時協助安全返家。

板橋警分局呼籲，台灣逐漸邁入老年化的社會，長輩如已高齡或行動不便情形者，要多多關懷陪伴，避免讓其獨自出門，避免發生危險。若有於路上發現需要協助老人，可撥打110請警方到場了解，以免發生危險。