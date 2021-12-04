行政院長蘇貞昌（右6）參與立委陳亭妃公投宣講場，力挺4個不同意，台灣更有力。（程炳璋攝）

台南市立委陳亭妃4日舉辦公投宣講，行政院長蘇貞昌旋風式站台，他細數蔡英文總統6年政績，批評國民黨在野帶頭作亂，要求1218公投時，在反萊豬、重啟核四、公投綁大選與珍愛藻礁投下不投意票。

陳亭妃4日在安平區東東宴會式場舉辦公投宣講，蘇貞昌快閃站台，他先列舉育兒津貼、長照2.0、中小學班班有冷氣、學校操場跑道修繕、補助體育經費，還有加薪減稅，國家歲餘破千億等政策，誇讚蔡英文6年來的政績造福台灣人民。

蘇貞昌批評國民黨在野作亂，包括在立法院丟豬內臟、要求槍斃陳時中、外交部長出國拚外交，卻被國民黨立委要求返台，還丟水球、撒麵粉，很沒道理。

提到4項公投議題，蘇貞昌配合圖文生動解說，他認為核四花15年興建，浪費3000億，還沒開始發電，馬英九總統就決定封存，現在卻要重啟，他質疑，核四執照過期、機件停產、廠商解散，燃料棒送回美國，要如何重啟？核四廠還在地震斷層帶上，若真的重啟，要是出事誰要負責？

為了解決空汙，燃煤發電改天然氣發電，從國外買來天然氣需有接收站，國民黨執政時規畫在桃園大潭區232公頃，蔡英文縮小到23公頃，仍遭在野黨抗議要搬移，「難道要搬來台南？」。

針對萊豬問題，蘇貞昌反批馬英九執政核准進口萊牛已9年，進口噸數只增不減，未發生問題，現在照國際標準進口萊豬，有助於台灣參與CPTPP組織，走向國際貿易。

公投綁大選在3年的慘痛經驗猶在，投票慢，開票到半夜，已經在開票，還在排隊等投票，蘇貞昌表示應該分開。

蘇貞昌全程宣講展現個人風格，引起在場民眾共鳴，結束即快速離場搭車離去。