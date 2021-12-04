1名女網友日前住進男友家中，竟發現男友全家人洗澡時都不會關門，而從家中客廳就可以清楚看見浴室內部，讓她相當害羞，而男友則是一臉驚訝地回覆說因為家中只有1間廁所，所以家人洗澡都不會關門，好方便讓其他人如廁，她也只好安慰自己「他們這是把我當成一家人了」。

該名女網友在「爆料公社-匿名公社」中發文表示，她是1名北漂族，原本在新北市租屋，後來租約到期都在男友家人的邀約下，住進男友家中，先前男友到她租屋處過夜時她就發現對方洗澡不會關浴室門，沒想到住進男友家中，才發現「男友全家人洗澡都不會關門」。

該女網友說，男友家中的浴室內部在客廳就可以看得一清二楚，而男友媽媽在洗澡時，男友還直接走進廁所小便，「輪到他爸去洗澡時，我實在受不了尷尬感覺，於是快步回男友房間躲起來」，男友後來說因為家中只有1監浴室，因此從小就習慣洗澡不關門，她最後只好安慰自己「他們這是把我當成一家人，所以才會在我面前也表現得這麼無拘無束」。

其他網友則留言說，「他爸一定很期待妳也不關門」、「曾經我去朋友家裡，大便很急直接開門，朋友姐姐在裡面洗澡」、「如果有人要烙賽怎麼辦？」、「我家也是這樣啊，全家人上廁所都不關門的，會很奇怪嗎」、「真開放的一家人」、「他爸爸洗澡換妳進去大便聊天」、「先搬出來住吧！就算以後結婚了也不要住在一起」。