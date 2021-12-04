板橋區公所今（4日）於板橋花市舉辦「2021板橋花市歡慶耶誕暨愛心捐發票公益活動」活動。（板橋區公所提供）

板橋區公所今（4日）於板橋花市舉辦「2021板橋花市歡慶耶誕暨愛心捐發票公益活動」活動。（板橋區公所提供）

迎接歡樂耶誕節，配合2021新北歡樂耶誕城活動，板橋區公所今（4日）於板橋花市舉辦「2021板橋花市歡慶耶誕暨愛心捐發票公益活動」活動，現場安排有空氣鳳梨擺飾DIY教學活動、捐發票愛心做公益、逛花市集章拿好禮等各項精彩活動，並結合多項街頭藝人表演秀，歡迎大家作伙來搶好康。

板橋區長范姜坤火表示，板橋花市是新北市唯一的公有花卉市場，透過活動讓更多人認識板橋花市，為愛花、賞花民眾提供了一個休閒好去處。今年公所在花市入口處及周邊進行整修改善，也提供場地讓街頭藝人前來表演，更增添了花市的藝文氣息。而在後疫情時期，如果不想人擠人出外遊玩，可以前來花市參觀採買，照顧植栽、賞花品茗，也是別有一番情趣。本活動特別邀請花藝達人主持空氣鳳梨擺飾手作DIY教學，並結合耶誕氣氛造景，讓民眾可以提前感受耶誕氛圍，並將滿滿的祝福帶回家。

板橋區公所表示，活動當天邀請多位議員、里長共同參與活動，現場可以體驗超熱門的空氣鳳梨擺飾製作，讓民眾親手感受植物的生命力並培養藝術氣息；另於「新北市板橋花市」及「板橋區公所」粉絲團按讚打卡並於花市內不限金額購物可參加集章活動，完成可兌換多肉植物盆栽一盆，以及捐發票做愛心並換達人禮等好禮放送，並於活動現場安排一連串舞蹈、魔術等表演，民眾反映非常熱烈，花市業者更是個個業績長紅。

今日參加活動的民眾對於空氣鳳梨DIY教學充滿興趣，透過教學不但可以學習到關於空氣鳳梨的知識，更可以將完成品攜回擺飾。現場發票換好禮等活動，更是捐出了近千張發票做公益，為弱勢族群提供一份心力；當日活動人潮也為花市業績帶來成長，不但民眾開心、花市業者也開心，形成多贏的局面；另結合新北市歡樂耶誕城，將花市展示區佈置成一座繽紛應景的耶誕花園，可愛的麋鹿、雪人造景穿梭花園裡，夜間也會點亮聖誕裝置，歡迎闔家大小一同來到現場感受溫馨的節慶氣氛。