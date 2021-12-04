味全龍隊4日舉辦「Dragons FAN FEST」球迷感謝祭，從上午的「龍將壘球爭霸賽」鬥最後的球星歌唱及年度頒獎典禮，讓現場球迷能夠近距離與球星接觸，度過愉快的1天。

今年是龍隊重返中職一軍第1年，下半季尾聲更是打出一波連勝佳績，雖然最後全年度戰績仍敬陪末座，但已讓外界看到這群龍將的氣勢。總教練葉君璋今天在球迷會上分享到，儘管球隊剛開始戰績不佳，但球員的努力，也得到球迷的肯定，葉總轉述球迷分享，「那些年輕小夥子表現很好耶，很喜歡看你們比賽。」

率先登場的「龍將壘球爭霸賽」，龍隊球員分為4隊進行PK，最終冠軍賽由吉力吉撈．鞏冠領軍的「狂龍降臨」出戰劉基鴻領軍的「烈焰風暴」，最後由「烈焰風暴」勝出奪冠。

球場大廳則有年度特展，展出龍隊自2019年重返中職的文物及獎盃，其中還包含葉總在二軍總冠軍賽中抗議判決所摔的「小葉碼表」。活動尾聲由鞏冠與朱祥麟組成的「吉拿棒」組合也首度在球迷面前公開演唱，獲得全場滿堂彩。

活動最後，球員們也特別自己票選出最佳隊友獎和最佳美技獎等獎項，最佳隊友由充滿正能量的鞏冠獲選，最佳美技則不負眾望由中外野手郭天信拿下。