現任立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴震驚全台，更意外牽扯出綠營網軍案外案，日前遭網軍抹黑的高嘉瑜前男友馬文鈺大動作反擊，今天(4日)更公布詹宏志與林秉樞對話，稱根本是惡魔幫兇。對此資深媒體人黃揚明就在臉書爆料，指出詹宏志會幫忙傳話，是因為被林秉樞抓到一個「弱點」。
今天馬文鈺公布的對話中，詹宏志所使用的帳號為Apumama Wang，黃揚明在臉書PO文表示，這個帳號其實就是詹宏志逝去的妻子王宣一的帳號，在2015年過世後，現在被臉書設定為紀念帳號。
黃揚明進一步解釋，Apumama的意思為「阿朴媽媽」，阿朴指的就是詹宏志與王宣一的兒子詹朴。黃揚明說，林秉樞過去在訊息中與詹宏志聊天時，曾特意提及「曾閱讀夫人的文字」，就是利用詹宏志思念亡妻之情，來拉近2人距離。
黃揚明認為詹宏志情有可原，但文末也強調，他還是做了國策顧問不該做的事。
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