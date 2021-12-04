今天（12月4日）下午，福建省「師帶徒」台灣人才項目資本對接會暨台灣高層次人才認定政策解讀活動，在福州市晉安區兩岸社區交流中心舉辦。

本次活動由福建省引進人才服務中心主辦，三明市委人才辦、南平市委人才辦、福州市晉安區委人才辦、福州市台灣人才服務工作站、福州市台協會人才委員會等單位聯合協辦。活動在兩岸社區交流中心設立線下主會場，吸引30餘名在榕的台灣專家學者線下參與，並通過線上會議系統，連接大陸各地及台灣的80餘名台灣人才共同參與、發佈項目，同時還邀請到省內駐村幹部、各縣市鄉產業部門領導和投融資機構200多人線上觀摩。本次活動共收到台灣專家科研項目26項，其中5項在活動當天進行展示，台灣人才吳正隆教授的鄉建鄉創環境整治項目，吸引到羅源縣起步鎮和周寧縣浦源鎮的關注，有望簽約落地。

福建省引進人才服務中心趙永莉副主任表示，本次活動源自福建省人社廳實施的「師帶徒」引鳳計劃，該計劃線上開發人才項目超市和政策工具包，打造「福建人才服務趕集日」，將省內外創新創業領軍人才的產業項目推薦給各創業群體，在各地領辦、聯辦、協辦各類經濟實體，孵化創業人才，落地創新企業，實現靶向精準引才，真正幫到地方招才引項目、招商引資金。本次活動是福建省人才服務趕集日暨「師帶徒」人才項目資本對接會第五場，也是面向台灣人才舉辦的專場活動，旨在將台灣專家學者優秀產業項目引入到福建。

在活動主會場，福建省引進人才服務中心副主任趙永莉對台灣高層次人才認定政策進行詳細解讀；省引進人才服務中心向福州市晉安區「智匯晉安」台灣人才驛站揭牌；還舉行了《台灣高層次人才「智匯晉安」服務協議》和「師帶徒」台灣人才項目福州永久會址（晉安區兩岸社區交流中心）簽約儀式。

晉安區委台港澳辦主任劉昌盛表示，近年來，晉安區緊抓兩岸融合發展的機遇，重視通過扶持台青創業就業、承辦特色活動、提供疫苗接種服務等舉措，吸引台灣人才落地晉安。在本次活動後，兩岸社區交流中心將成為福建省「師帶徒」台灣人才服務趕集日永久會址，以及台灣高層次人才臨時辦公、項目展示、大型會議及活動交流的舉辦場所。未來，晉安區將以此活動為契機，為台灣人才搭建施展才華的舞台，提供有溫度、有精度的人才服務，致力於打造台灣人才登陸第一家園。