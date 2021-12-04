立委趙天麟發起的「高雄樂活節」今（4）日晚間在台鐵高雄正義車站旁的綠廊道舉行，力邀「唐美雲歌仔戲團」演出「駱巴風雲」，這也是疫後首場演出，果然魅力十足，人潮爆棚。（趙天麟提供）

立委趙天麟肯定推薦市議員擬參選人鄧巧佩勤跑基層是「行動i佩」，未來在長照婦幼及藝文新經濟一定會有好表現。（趙天麟提供）

立委趙天麟發起的「高雄樂活節」今（4）日晚間在台鐵高雄正義車站旁的綠廊道舉行，力邀「唐美雲歌仔戲團」演出「駱巴風雲」，這也是疫後首場演出，果然魅力十足，人潮爆棚。

「高雄樂活節」11年來列車從都會區到偏鄉，用劇團、寶島歌謠等演出與民同樂。2021高雄樂活節在新冠肺炎疫情趨緩後，已經在美濃、岡山、前鎮區舉行。

活動列車今天開進苓雅區，由紙風車卡車藝術工程之一的唐美雲歌仔戲團演出「駱巴風雲」，這也是疫後首場的演出。現場還有米芮可創意LED炫光舞，五彩絢爛的冷光結合科技特效舞蹈，一場難得的視覺藝術饗宴博得滿堂彩。

趙天麟感謝民眾愛護及對民進黨支持，從中央到地方攜手合作打造更繁榮進步的高雄。他指出，選區地處高雄市的蛋黃區，人文薈萃，尤其活動所在的鐵路地下化綠廊道是市長陳其邁上任後視察的首站，如今逾15公里的廊道已串聯成休憩空間，他讚許前、後任市長陳菊、陳其邁用心建構這條偉大的城市綠廊道，大大提升城市的幸福感。

高雄市議員黃文益、林智鴻、市議員擬參選人鄧巧佩也出席與市民同樂，趙天麟肯定黃文益、林智鴻問政專業，並推薦鄧巧佩勤跑基層是「行動i佩」，未來在長照婦幼及藝文新經濟一定會有好表現。此外，趙天麟也呼籲民眾12月18日的公投要以「四個不同意 台灣更有力」，力挺台灣接軌國際。