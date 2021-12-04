大陸官方微信公號「大連發布」4日公布《大連「11·03」抗擊新冠肺炎疫情回眸》，進一步披露「冷鏈企業違法犯罪，相關機構營私舞弊，監管人員嚴重失職失責」後續作為，目前公安機關已對「11·03」疫情中的8名責任人員採取強制措施，紀委監委已對20多名涉嫌失職瀆職幹部立案調查。

消息指出，本次大連疫情發生後，由國家、省、市、縣四級疾控專家和公安機關組成流調溯源專班，運用「大數據＋資訊化」技術手段，溯源工作取得實質性進展。

消息稱，這是一起因冷鏈企業違法犯罪、隱瞞真相，相關機構營私舞弊、敷衍塞責，監管人員嚴重失職失責，由汙染的進口冷鏈食品輸入感染大連科強食品有限公司首站定點冷庫員工，進而傳入社會引發的重大疫情擴散事件。

大連市委將堅決按照省委溯源溯責溯罪部署要求，拿出壯士斷腕的勇氣，從嚴從速依法嚴厲打擊，有責的追責，有罪的定罪，絕不姑息遷就。目前公安機關已對8名責任人採取強制措施，紀委監委已對20多名涉嫌失職瀆職幹部立案調查。

《大連「11·03」抗擊新冠肺炎疫情回眸》介紹，今年11月3日，大連莊河，猝不及防間，「Delta」洶湧來襲，3天，新增本土陽性感染者過百；10天，過300，疫情出現後，全市累計出動醫護10多萬人次，累計設置採樣點9837個。在莊河市完成11輪大規模核酸檢測，在大連市其他區縣完成5輪全員核酸檢測。

紅星新聞稍早報導，大連科強食品有限公司正是大連市確定的8家首站定點冷庫單位之一。

澎湃新聞報導，大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部2日召開會議強調，要實施好入境人員全流程閉環管理，對首站定點冷庫設施、條件、工藝、監測、消殺等軟硬體進行革命性重構，切實將「鐵桶式」防控做到萬無一失。