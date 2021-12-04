警方至馥都飯店搜索林秉樞房間。（王揚傑攝）

民進黨立委高嘉瑜11月11日晚間在新北市板橋馥都飯店遭林秉樞施暴，高嘉瑜的前男友馬文鈺今天(4日)召開記者會表示，高嘉瑜親口跟他說，林秉樞跟馥都飯店有關係，並怒批馥都飯店說謊，是惡魔的幫兇。對此，馥都飯店則回應，沒有漠視客人的情況。

綜合媒體報導，馥都飯店表示，飯店譴責暴力，且有主動關心當事人，並沒有漠視的情況，而當天在該樓層也沒有發現任何異狀。馥都飯店指出，當下沒有發現爭吵的情況，林秉樞的住房離電梯有一段距離，當時是與高嘉瑜忘記帶鑰匙被反鎖，服務員送鑰匙時有發現東西被灑在地上。

馥都飯店強調，「不可能說我們見死不救！」且也有追問林秉樞送冰塊一事，當時林回應稱是朋友跌倒受傷，同時由於飯店不能幫客人購買藥品，所以建議林秉樞自行購買。馥都飯店更喊冤，指高層並不認識林秉樞，並澄清林秉樞以1個月5萬元訂房一事只是謠傳，僅是單純訂房入住的房客。

至於警方日前進入飯店房間搜索時，在房間內發現受林秉樞所託來收拾東西的1男1女，疑是拘提林秉樞當日在場吳姓女子的姊弟，對此馥都飯店回應，林的退房時間是3日中午，吳姓姊弟在3日是持房卡進入林男房間，且已付清訂房費用，並沒有隨意進出的問題。