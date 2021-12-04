東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟今天在世羽聯（BWF）超級系列年終總決賽4強，再次對決印尼「小黃人」吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo），麟洋首局後段憑藉一波5比0逆轉攻勢，以21比18先聲奪人，可惜後兩局以21比23、17比21讓出，無緣爭冠衛冕失敗。

麟洋今年東奧精彩奪金，但小組賽首戰其實先輸給印尼「小黃人」組合，這次年終總決賽尋求衛冕，首戰又輸給吉德翁／蘇卡穆約，所幸麟洋爭氣擊敗丹麥對手，在同組印尼對手退賽的情況下，靠著小黃人以2比1擊退丹麥組合，麟洋仍以分組第2晉級4強。

然而冤家路窄，小組賽結束抽籤決定4強對戰組合，麟洋又抽中了小黃人，唯有擊退這組今年兩度對戰吞敗的對手，才能搶下決賽門票。麟洋首局在8平後連拿4分，卻也被對手連得4分追上。接著在14比16落後時，麟洋發動一波猛攻，包括造成對手接發失誤，與李洋漂亮切小球得手，連得5分後來居上。最後李洋扣殺讓對手回球過長出界，台灣黃金男雙率先拿下第1局。

次局雙方一路拉鋸，麟洋連得3分追成19平，可惜一次已成功調動對手，李洋吊球卻用力過頭出界，接著兩人奮力救回2個局點，但王齊麟在21平時離譜發球失誤，最後網前短兵相接，李洋回球中拍框掛網，不幸讓出第2局。

決勝第3局麟洋打得較為被動，運氣也不好，一次對手撲接倒地，麟洋擊球竟然出界，還有一分疑似球已擦到印尼組合的衣服，裁判仍判麟洋擊球出界。決勝局後段王齊麟雖然連連扣殺得手，一度追成17比18，仍後繼無力連丟3分落敗。