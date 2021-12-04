民進黨明年六都市長候選人將採取徵召模式，台北市長柯文哲已無法再參選，但是民眾黨加入戰局，與國民黨、民進黨兩黨對決，這也會直接牽動著2024總統大選「三大黨」的政治角力消長變化。前扁辦主任陳淞山表示，前副總統陳建仁是沒有政治味道的政治家，民進黨若能徵召他出戰2022年台北市長選舉，當選的機會應該會最大。

陳淞山3日在《美麗島電子報》撰文表示，桃園市與台北市是最能牽動朝野的政治版圖消長變化，自然就成為最具看頭的政治熱點，必然會是民進黨內各大派系與政治菁英「搶破頭」角力競爭所在，誰能夠最後獲得民進黨主席蔡英文的徵召並通過中執會的論戰，勢必也將牽動未來參加黨內總統初選可能人選的布局。

至於桃園市長選戰。陳淞山認為，民進黨內的主流意見，傾向採取徵召「空降」的人選來打贏選戰，目前傳出可能徵召衛福部長陳時中參選。

針對2022台北市長選戰。陳淞山指出，衛福部長陳時中與前交通部長林佳龍都是黨內高層屬意的人選；從「政治舞台」的表現機會與空間著眼點來看，林佳龍參選台北市長為黨衝鋒，似乎是個還不錯的「中策」選擇，作為未來參選總統的政治挑戰與磨練。另外，前副總統陳建仁為人敦厚實誠，與總統蔡英文的政治默契及配合度也最高，又因為比較沒有介入民進黨內的派系恩怨及是非，是個非常難得的「沒有政治味道的政治家」，如果能夠徵召他代表民進黨參選台北市長，當選的機會應該會最大。