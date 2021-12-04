新冠疫情爆發以來需求暴增，供需失調，推升零組件價格走揚，日本千葉縣1名無業中年男子即看上這點，異想天開，鑿牆闖入倉庫偷竊17個具溫水沖洗功能的馬桶蓋，據估累計總金額高達230萬日圓。最終被警方以竊盜、非法闖入建築逮捕，

日媒讀賣新聞報導，日本警視廳1日宣布，千葉縣柏市1名現年39歲的無業男子高野裕璋，涉嫌非法侵入建築、竊盜大量溫水沖洗馬桶蓋遭逮捕。

受新冠疫情影響，相關零組件短缺，溫水沖洗公的馬桶蓋供需失調，零組件報價飆漲，失業的高野手頭緊張，竟異想天開侵入業者倉庫偷竊馬桶蓋，遭逮接受調查坦言，「我認為這些偷來的馬桶蓋很值錢，轉賣後能有個好價錢，想拿這些錢出去玩」。

根據調查，今年4月至11月期間，東京都立川市、千葉縣白井市倉庫，共有92個馬桶蓋失竊，總金額達800萬日圓，其中高野11月闖入立川市的倉庫，偷竊17個溫水沖洗功能的馬桶蓋，價值約230萬日圓，警方正在調查千葉縣失竊的馬桶蓋，是否和高野有關聯。

此外，由於高野是在牆上挖洞專入，因此也涉嫌非法侵入建築的指控。