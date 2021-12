台灣大哥大主辦的第15屆《myfone行動創作獎》得獎作品4日揭曉,雖然今年碰到疫情突然升溫帶來生活上的不便,卻反而激發更多創作能量,總投稿件數高達4.8萬件,創下歷史次高紀錄。

特別是年輕創作世代崛起,30歲以下的獲獎者超過半數,並首度有國中生得獎,拿下訊息文學組佳作。其中微電影組百萬首獎作品《出走的第五封信》,以寫實的鏡頭記錄了在長期照護失能長輩的重壓之下,孫子最終以血淚寫下了求救信,掀開潛藏在高齡化社會下無法被忽視的長照悲歌,超高水準的表現,讓評審楊雅喆導演大讚「拿出去國際比賽都不丟臉。」,現場播出時更感染全場,觀眾席不時傳出窸窣的聲音,導演邵韋傑在拿下首獎時也不禁落淚,表示自己非常珍惜與奶奶的情感,現在仍持續以手機忠實記錄奶奶的日常,盡可能保留這些珍貴的回憶片段。

原創歌曲組最佳演唱人競爭激烈,最終由〈阿堤Artie〉以穩定唱功拿下,現場演唱寫給阿嬤的《思念你的日常》感動了所有人,也被評審長陳子鴻老師讚賞唱功極佳。疫情後的New Normal,包括居家辦公、遠距教學、新冠肺炎疫苗、外送平台崛起等,都成了參賽者的創作方向。時事組首獎以對話式文體《兒子:老媽,剛下班,今天晚餐吃什麼?老媽:出來講!!!》拿下,兩句母子對話生動上演居家防疫期間家人們的互動,營造出戲劇感,讓評審們一致認可。

成語詩詞創新應用首獎作品《臺灣愛莫,美國能助》,作者簡正崇老師從第4屆獲獎至今,集滿首獎、二獎、三獎、佳作、人氣獎,今日終於實現個人心願,成為myfone行創獎的大滿貫得主。

「原創歌曲組」創下歷屆最高徵件數1880首歌曲,創作品質大幅提升,讓評審一聽再聽的饒舌歌曲《They Dont Really Care (about us)》獲首獎。

「原創貼圖組」前三名都是首次獲獎,角色設定完整、實用性極高的《麵包能》,讓三位評審都表示好想使用,順利拿下首獎。微電影組除了百萬首獎作品令人驚艷外,由大學生王彥蘋執導的《是日大暑》,更一舉奪得二獎、最佳編劇獎與最佳女演員獎,共計抱走48萬獎金。台灣大哥大林之晨總經理表示,《myfone行動創作獎》自2007年開辦至今,已催生超過46萬件創意作品,今年在疫情衝擊下,激盪出獨特的創意作品,記錄屬於這個時代的點點滴滴。

林之晨強調,台灣大哥大重視優秀人才的扶植,結合《myfone行動創作獎》活動「勇敢追夢計畫」,扶植具有潛力的創作者踏上專業領域,如今都己經開花結果。像是2016年第10屆行創獎歌曲組得獎者劉庭佐,在 2019年以知更為藝名與福茂唱片合作發行首張創作專輯《劉庭佐》,並獲得金音獎最佳民謠單曲獎。

另外,同屆行創獎得主黃霆睿〈Ray〉,不但獲選「勇敢追夢計畫」發行〈天堂不是想像〉數位單曲並在小巨蛋演出,2019年加入相映國際,並於今年發行個人首張創作專輯《fff》。還有2019年拍攝原創音樂短片「奇幻書店」的〈李洹宇〉,近期也收到電影製作的邀約。

林之晨強調,去年微電影首獎得主的扶植計畫也在進行中,作品預計明年公開。台灣大期望透過《myfone行動創作獎》這個平台,持續累積全民創作能量,扶植更多優秀人才,進一步帶動台灣文創產業發展。

台灣大哥大基金會董事暨執行長劉麗惠指出,15年來《myfone行動創作獎》打開許多參賽者的創作之路,發掘很多極具潛力的年輕新秀,今年特別是微電影組的前三名作品,被三位大導演王小棣、楊力州及楊雅喆大為肯定,創作能力在專業水準之上。而年紀最輕的得獎人年僅15歲,就獲得行動訊息組佳作,另外還有17歲的黃詠沂同學,首度投稿就拿下貼圖組二獎的好成績,以及三位鐵粉分別投稿超過千則訊息文學作品,源源不絕的創作能量並沒有受到疫情影響,反而以不同的形式發光發熱。

劉麗惠強調,《myfone行動創作獎》持續鼓勵全民創作,並提供平台讓優秀的創意作品被看見,包括myVideo、MyMusic、myBook、M+messenger等平台都將免費上架得獎作品,讓優秀的創作人有個一展長才的舞台,展現自我,實現夢想。

受到疫情三級警戒影響,影片拍攝不易,雖然總參賽數較往年低,但超高品質的作品令評審們眼睛為之一亮,直呼作品皆具國際水準。今年微電影百萬首獎由八月表演工作室的《出走的第五封信》獲得,全片透過文字信件的方式無聲述說孫子照顧長輩的心情,呈現出比口頭傾訴更有力道的衝擊,王小棣老師看完後直言深受作品感染,也獲得所有評審一致認可。

今年囊括三大獎項的《是日大暑》,以細膩角度詮釋了在炎炎夏日中上演的暗戀,更在極短的篇幅內做出不一樣形式的傳遞,暗喻少女那份喜歡而害怕得不到回應的心情,以及隱藏在朋友情誼之下的同性情感。該片由目前就讀台北藝術大學電影系的王彥蘋執導,一舉奪得微電影組二獎、最佳編劇獎與最佳女演員獎。片中女主角林廷憶首次接觸表演就是與王彥蘋合作,本次是第二次出演,以自然的演技讓三位評審一致稱讚「看似是腳色建構了她,實際上是她建構了這個腳色。」 隨著行動裝置的普及,影像創作的門檻也隨之降低,拍攝技術不再是關注重點,全新增設的「最佳行動特色創意獎」由《限時動態》、《半遊人生》、《我的雞塊呢?Chicken NuGGets Is On The Wayyy》並列獲獎,創意概念深受評審讚賞,楊力州導演評論「今年得獎作品都是概念先行,技巧配合」,王小棣老師也表示「行動影片隨手就能拍,會有較多將創作融入生活、有創意的作品」,鼓勵所有人隨時拿起手邊的設備創作。今年原創歌曲組百花齊放,創下歷屆最高徵件數,不同於過往創作多以情感為主題,改以對生命、未來的迷茫作為創作核心。今年的首獎競爭激烈,最終由桃子A1J、吳昱儒、lilBin三人共同創作的《They Dont Really Care (about us)》獲得,以饒舌唱腔表現優秀的起承轉合,在編曲上創造了獨特反差又能互相呼應,讓剃刀蔣老師大讚「這是一首我平常會想要聽的歌」,歌曲完整度之高也讓陳子鴻老師與陳建騏老師投票支持。首度擔任決選評審的陳建騏老師指出,在今年的參賽作品中,很常聽到創作者對生活感到無助、只想活在當下的吶喊。去年獲得原創歌曲組三獎與佳作的全能型獨立音樂人Quinn葵因(黃韻伈),今年再度以全新創作《年輕的虛無主義者》獲得三獎,作品表現出這個世代年輕人對生活與未來的不確定感,完整詮釋出徬徨而不知該往哪裡去的心情。而今年的最佳創意獎《人間馬戲團》,也在歌詞中巧妙的以馬戲團動物做為比喻,諷刺當今在社會中做為一個人,還不如當動物輕鬆。

今年的最佳演唱人獎項也成為頒獎典禮的一大亮點,由〈阿堤Artie〉、〈雷龍Clayd Long〉、〈生活實驗室〉三組參賽者帶來精彩表演,不同曲風與唱腔讓評審們難以抉擇,笑稱在後台打了一架才達成共識,最終由〈阿堤Artie〉拿下本屆的最佳演唱人,寫給阿嬤的深情之作《思念你的日常》參雜國台語的歌詞,以柔情唱腔娓娓道出對一個人的思念,讓評審深受感動。今年訊息文學組的作品投稿數量高達4.4萬件,較去年成長近兩成,許多作品從疫情角度切入,被評審讚賞為「表達了台灣民眾的勇猛有力,以生動活躍的心情面對疫情,是台灣人的獨特特質」。時事組首獎打破能與不能的創作形式,得獎人郭東穎以兩句對話《兒子:老媽,剛下班,今天晚餐吃什麼?老媽:出來講!!!》表現疫情下的家庭生活,鮮明刻畫出人物性格,在眾多作品中獲得三位評審肯定,毫無懸念拿下首獎。

成語詩詞創新應用首獎則由補教班老師簡正崇拿下,簡正崇是《myfone行創獎》的常客,曾在第4屆、第5屆、第10屆、第14屆得過訊息文學組第二名、第三名、人氣獎等獎項,也多次獲得佳作,今年再度投稿,以《臺灣愛莫,美國能助》8字奪冠,巧妙改寫「愛莫能助」成語,精闢闡述當今社會對疫苗廠牌的偏好,完成集滿個人獲獎大滿貫的心願。

評審侯文詠、吳若權、張曼娟都對成語詩詞組的作品給予高度評價,認為以極少的改寫幅度就翻轉出截然不同的語意,甚是困難,每年的挑戰度更是持續攀升,很開心能看到今年的參賽者在許多限制下出奇制勝,為後續的創作者展示出全新示範。

故事接龍的評選讓侯文詠大傷腦筋,對許多作品愛不釋手,經過評審們熱烈討論,最終以《我就是雷》抱走10萬首獎。此部短篇作品的結尾被評審盛讚前後呼應得非常好,故事中一直在等「雷」卻等不到,最終才揭曉原來主人翁就是雷的設定。此外,雷是雷電,是具有破壞性的震撼與力量,也可以指觸碰到某人的底線,令人有多重聯想。作者莊惠文參加myfone行動創作獎已有4年,包含行動訊息時事、成語詩詞創新應用,今年首次嘗試故事接龍,第一次入圍就得獎。吳若權老師表示,今年評選時重新讀了作品的故事理念,架構都寫得非常清楚,值得嘉獎。

原創貼圖組今年首獎以最呼應「能,不能」且角色設定完整的《麵包能》獲得首獎,每個可愛麵包都能表達情緒,實用度非常高,不僅讓評審們認為是自己都想使用的貼圖,更令黃子佼老師讚嘆:「即使不添加文字註解,單靠貼圖也能精確表達意思與情感!」年度最佳情緒獎,則由《馬戲團不思議》拿下,女孩待在插滿劍的箱子內,仍故作堅強的笑臉,反映了疫情期間病毒像刀劍般來襲,民眾只能苦中作樂的心情,獲得評審一致好評。

此外,今年貼圖組能明顯感受到新生代創作能量崛起,共有兩位高中生初次投稿就得獎,來自復興商工的黃詠沂,以獨具個人風格的《我心與你們同在》獲得第二名,她的作品形象鮮明俏皮,搭上今年奧運時事熱潮,以隨處可得的生活用品模仿運動項目,展現出宅在家防疫也能激發新創意的精神,深獲評審喜愛。另一位來自彰化女中的蘇家柔,則從居家上課常叫外送獲得靈感,創作以食物為主題的《碗如人生五四三》,獲得佳作。

評審指出,今年參賽作品整體繪畫品質提升,大幅拉高競爭水準,但許多參賽者被主題侷限,導致創作同質性高,較少看到風格強烈的作品。首次出席評審的廢物女友以同為貼圖作家的角度給予參賽者建議,認為許多作品的完成度都相當高,但缺乏創作者的個人特色,勉勵參賽者在角色設計跟理念傳達上