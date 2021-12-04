台灣大哥大主辦的第15屆《myfone行動創作獎》得獎作品4日揭曉，雖然今年碰到疫情突然升溫帶來生活上的不便，卻反而激發更多創作能量，總投稿件數高達4.8萬件，創下歷史次高紀錄。

特別是年輕創作世代崛起，30歲以下的獲獎者超過半數，並首度有國中生得獎，拿下訊息文學組佳作。其中微電影組百萬首獎作品《出走的第五封信》，以寫實的鏡頭記錄了在長期照護失能長輩的重壓之下，孫子最終以血淚寫下了求救信，掀開潛藏在高齡化社會下無法被忽視的長照悲歌，超高水準的表現，讓評審楊雅喆導演大讚「拿出去國際比賽都不丟臉。」，現場播出時更感染全場，觀眾席不時傳出窸窣的聲音，導演邵韋傑在拿下首獎時也不禁落淚，表示自己非常珍惜與奶奶的情感，現在仍持續以手機忠實記錄奶奶的日常，盡可能保留這些珍貴的回憶片段。

原創歌曲組最佳演唱人競爭激烈，最終由〈阿堤Artie〉以穩定唱功拿下，現場演唱寫給阿嬤的《思念你的日常》感動了所有人，也被評審長陳子鴻老師讚賞唱功極佳。疫情後的New Normal，包括居家辦公、遠距教學、新冠肺炎疫苗、外送平台崛起等，都成了參賽者的創作方向。時事組首獎以對話式文體《兒子：老媽，剛下班，今天晚餐吃什麼？老媽：出來講!!!》拿下，兩句母子對話生動上演居家防疫期間家人們的互動，營造出戲劇感，讓評審們一致認可。

成語詩詞創新應用首獎作品《臺灣愛莫，美國能助》，作者簡正崇老師從第4屆獲獎至今，集滿首獎、二獎、三獎、佳作、人氣獎，今日終於實現個人心願，成為myfone行創獎的大滿貫得主。

「原創歌曲組」創下歷屆最高徵件數1880首歌曲，創作品質大幅提升，讓評審一聽再聽的饒舌歌曲《They Dont Really Care (about us)》獲首獎。

「原創貼圖組」前三名都是首次獲獎，角色設定完整、實用性極高的《麵包能》，讓三位評審都表示好想使用，順利拿下首獎。微電影組除了百萬首獎作品令人驚艷外，由大學生王彥蘋執導的《是日大暑》，更一舉奪得二獎、最佳編劇獎與最佳女演員獎，共計抱走48萬獎金。台灣大哥大林之晨總經理表示，《myfone行動創作獎》自2007年開辦至今，已催生超過46萬件創意作品，今年在疫情衝擊下，激盪出獨特的創意作品，記錄屬於這個時代的點點滴滴。

林之晨強調，台灣大哥大重視優秀人才的扶植，結合《myfone行動創作獎》活動「勇敢追夢計畫」，扶植具有潛力的創作者踏上專業領域，如今都己經開花結果。像是2016年第10屆行創獎歌曲組得獎者劉庭佐，在 2019年以知更為藝名與福茂唱片合作發行首張創作專輯《劉庭佐》，並獲得金音獎最佳民謠單曲獎。

另外，同屆行創獎得主黃霆睿〈Ray〉，不但獲選「勇敢追夢計畫」發行〈天堂不是想像〉數位單曲並在小巨蛋演出，2019年加入相映國際，並於今年發行個人首張創作專輯《fff》。還有2019年拍攝原創音樂短片「奇幻書店」的〈李洹宇〉，近期也收到電影製作的邀約。

林之晨強調，去年微電影首獎得主的扶植計畫也在進行中，作品預計明年公開。台灣大期望透過《myfone行動創作獎》這個平台，持續累積全民創作能量，扶植更多優秀人才，進一步帶動台灣文創產業發展。

台灣大哥大基金會董事暨執行長劉麗惠指出，15年來《myfone行動創作獎》打開許多參賽者的創作之路，發掘很多極具潛力的年輕新秀，今年特別是微電影組的前三名作品，被三位大導演王小棣、楊力州及楊雅喆大為肯定，創作能力在專業水準之上。而年紀最輕的得獎人年僅15歲，就獲得行動訊息組佳作，另外還有17歲的黃詠沂同學，首度投稿就拿下貼圖組二獎的好成績，以及三位鐵粉分別投稿超過千則訊息文學作品，源源不絕的創作能量並沒有受到疫情影響，反而以不同的形式發光發熱。

劉麗惠強調，《myfone行動創作獎》持續鼓勵全民創作，並提供平台讓優秀的創意作品被看見，包括myVideo、MyMusic、myBook、M+messenger等平台都將免費上架得獎作品，讓優秀的創作人有個一展長才的舞台，展現自我，實現夢想。

受到疫情三級警戒影響，影片拍攝不易，雖然總參賽數較往年低，但超高品質的作品令評審們眼睛為之一亮，直呼作品皆具國際水準。今年微電影百萬首獎由八月表演工作室的《出走的第五封信》獲得，全片透過文字信件的方式無聲述說孫子照顧長輩的心情，呈現出比口頭傾訴更有力道的衝擊，王小棣老師看完後直言深受作品感染，也獲得所有評審一致認可。

今年囊括三大獎項的《是日大暑》，以細膩角度詮釋了在炎炎夏日中上演的暗戀，更在極短的篇幅內做出不一樣形式的傳遞，暗喻少女那份喜歡而害怕得不到回應的心情，以及隱藏在朋友情誼之下的同性情感。該片由目前就讀台北藝術大學電影系的王彥蘋執導，一舉奪得微電影組二獎、最佳編劇獎與最佳女演員獎。片中女主角林廷憶首次接觸表演就是與王彥蘋合作，本次是第二次出演，以自然的演技讓三位評審一致稱讚「看似是腳色建構了她，實際上是她建構了這個腳色。」 隨著行動裝置的普及，影像創作的門檻也隨之降低，拍攝技術不再是關注重點，全新增設的「最佳行動特色創意獎」由《限時動態》、《半遊人生》、《我的雞塊呢？Chicken NuGGets Is On The Wayyy》並列獲獎，創意概念深受評審讚賞，楊力州導演評論「今年得獎作品都是概念先行，技巧配合」，王小棣老師也表示「行動影片隨手就能拍，會有較多將創作融入生活、有創意的作品」，鼓勵所有人隨時拿起手邊的設備創作。今年原創歌曲組百花齊放，創下歷屆最高徵件數，不同於過往創作多以情感為主題，改以對生命、未來的迷茫作為創作核心。今年的首獎競爭激烈，最終由桃子A1J、吳昱儒、lilBin三人共同創作的《They Dont Really Care (about us)》獲得，以饒舌唱腔表現優秀的起承轉合，在編曲上創造了獨特反差又能互相呼應，讓剃刀蔣老師大讚「這是一首我平常會想要聽的歌」，歌曲完整度之高也讓陳子鴻老師與陳建騏老師投票支持。首度擔任決選評審的陳建騏老師指出，在今年的參賽作品中，很常聽到創作者對生活感到無助、只想活在當下的吶喊。去年獲得原創歌曲組三獎與佳作的全能型獨立音樂人Quinn葵因（黃韻伈），今年再度以全新創作《年輕的虛無主義者》獲得三獎，作品表現出這個世代年輕人對生活與未來的不確定感，完整詮釋出徬徨而不知該往哪裡去的心情。而今年的最佳創意獎《人間馬戲團》，也在歌詞中巧妙的以馬戲團動物做為比喻，諷刺當今在社會中做為一個人，還不如當動物輕鬆。

今年的最佳演唱人獎項也成為頒獎典禮的一大亮點，由〈阿堤Artie〉、〈雷龍Clayd Long〉、〈生活實驗室〉三組參賽者帶來精彩表演，不同曲風與唱腔讓評審們難以抉擇，笑稱在後台打了一架才達成共識，最終由〈阿堤Artie〉拿下本屆的最佳演唱人，寫給阿嬤的深情之作《思念你的日常》參雜國台語的歌詞，以柔情唱腔娓娓道出對一個人的思念，讓評審深受感動。今年訊息文學組的作品投稿數量高達4.4萬件，較去年成長近兩成，許多作品從疫情角度切入，被評審讚賞為「表達了台灣民眾的勇猛有力，以生動活躍的心情面對疫情，是台灣人的獨特特質」。時事組首獎打破能與不能的創作形式，得獎人郭東穎以兩句對話《兒子：老媽，剛下班，今天晚餐吃什麼？老媽：出來講!!!》表現疫情下的家庭生活，鮮明刻畫出人物性格，在眾多作品中獲得三位評審肯定，毫無懸念拿下首獎。

成語詩詞創新應用首獎則由補教班老師簡正崇拿下，簡正崇是《myfone行創獎》的常客，曾在第4屆、第5屆、第10屆、第14屆得過訊息文學組第二名、第三名、人氣獎等獎項，也多次獲得佳作，今年再度投稿，以《臺灣愛莫，美國能助》8字奪冠，巧妙改寫「愛莫能助」成語，精闢闡述當今社會對疫苗廠牌的偏好，完成集滿個人獲獎大滿貫的心願。

評審侯文詠、吳若權、張曼娟都對成語詩詞組的作品給予高度評價，認為以極少的改寫幅度就翻轉出截然不同的語意，甚是困難，每年的挑戰度更是持續攀升，很開心能看到今年的參賽者在許多限制下出奇制勝，為後續的創作者展示出全新示範。

故事接龍的評選讓侯文詠大傷腦筋，對許多作品愛不釋手，經過評審們熱烈討論，最終以《我就是雷》抱走10萬首獎。此部短篇作品的結尾被評審盛讚前後呼應得非常好，故事中一直在等「雷」卻等不到，最終才揭曉原來主人翁就是雷的設定。此外，雷是雷電，是具有破壞性的震撼與力量，也可以指觸碰到某人的底線，令人有多重聯想。作者莊惠文參加myfone行動創作獎已有4年，包含行動訊息時事、成語詩詞創新應用，今年首次嘗試故事接龍，第一次入圍就得獎。吳若權老師表示，今年評選時重新讀了作品的故事理念，架構都寫得非常清楚，值得嘉獎。

原創貼圖組今年首獎以最呼應「能，不能」且角色設定完整的《麵包能》獲得首獎，每個可愛麵包都能表達情緒，實用度非常高，不僅讓評審們認為是自己都想使用的貼圖，更令黃子佼老師讚嘆：「即使不添加文字註解，單靠貼圖也能精確表達意思與情感！」年度最佳情緒獎，則由《馬戲團不思議》拿下，女孩待在插滿劍的箱子內，仍故作堅強的笑臉，反映了疫情期間病毒像刀劍般來襲，民眾只能苦中作樂的心情，獲得評審一致好評。

此外，今年貼圖組能明顯感受到新生代創作能量崛起，共有兩位高中生初次投稿就得獎，來自復興商工的黃詠沂，以獨具個人風格的《我心與你們同在》獲得第二名，她的作品形象鮮明俏皮，搭上今年奧運時事熱潮，以隨處可得的生活用品模仿運動項目，展現出宅在家防疫也能激發新創意的精神，深獲評審喜愛。另一位來自彰化女中的蘇家柔，則從居家上課常叫外送獲得靈感，創作以食物為主題的《碗如人生五四三》，獲得佳作。

評審指出，今年參賽作品整體繪畫品質提升，大幅拉高競爭水準，但許多參賽者被主題侷限，導致創作同質性高，較少看到風格強烈的作品。首次出席評審的廢物女友以同為貼圖作家的角度給予參賽者建議，認為許多作品的完成度都相當高，但缺乏創作者的個人特色，勉勵參賽者在角色設計跟理念傳達上