韓國樂壇年度盛事「Melon Music Awards 2021（簡稱MMA）」4日晚間舉行，音樂串流平台MyMusic也同步線上轉播，並在大直ATT SHOW BOX舉行直播派對，吸引500名粉絲到場觀看。國民妹妹IU一身低胸藍色洋裝甜美現身，腰部還特別挖空露出螞蟻腰，共抱走年度藝人、年度專輯、年度十大歌手、最佳女藝人、最佳創作人共5獎，成為大贏家，也連換3套華服獻唱3首今年發行的新曲，讓粉絲們大飽耳福。

IU一身低胸藍色洋裝甜美現身。（MyMusic提供）

睽違4年參加MMA，IU在台上忍不住萌喊「又得獎了」，自己在後台聽到台下想尖叫粉絲的拍手聲，直呼「覺得你們真的好可愛」，也感性表示「可能是因爲好久沒參加頒獎典禮了，所以內心充滿悸動，這是比任何時候都渴望舞臺的1年，所以覺得是非常光榮的獎項。《LILAC》是20多歲最後1張專輯。 每首歌，從20歲到29歲，1年也不休息，為了努力做音樂而忙碌著，這一點讓我感到很自豪。不管結果和成績如何，說實話，即使想休息，也好像有過這樣的想法，但是想近距離地陪在粉絲們身邊，所以非常努力」。

目前在美國開唱缺席典禮的「防彈少年團」（BTS）則拿下年度歌曲、年度十大歌手、最佳男子團體獎，與「酷玩樂團」 （Coldplay）合作的〈My Universe〉也榮獲最佳合作獎，總共4項；同樣未到場的新人女團「aespa」也獲得年度唱片、年度十大歌手、最佳女新人、最佳女子團體共4獎；20歲創作歌手李茂珍也是3冠王，繼最佳新人獎和最佳OST獎後，又獲得了TOP10。李茂鎮開心拿著3個獎牌在台上開心炫耀，激動表示「這是我出生以來首次參加頒獎典禮，要說的話前面都說完了」，並對做音樂的朋友們加油打氣，隔空喊話「對於原本不算什麼的自己來說，也迎來了這樣領獎的日子，相信大家也能做到」。

IU帶來新歌表演。（MyMusic提供）

另外，「Trot王子」任英雄則奪下最佳男藝人共3獎，他說「今年能夠得獎內心充滿悸動與緊張，謝謝英雄時代們（官方粉絲名稱）的支持，也祝福看頒獎典禮的人健康幸福。」《玩什麼好呢》中誕生的限定男子團體「MSG Wannabe」也獲頒最佳企劃音樂獎，池石鎮興奮直呼「這是意想不到的事情」，並一一感謝節目主持人劉在錫、製作人金泰浩和成員們，「我覺得是一起得到了正能量。真心感謝大家，我覺得我們不能就此停下來，雖然擔心給大家聽新歌會不會喜歡，但擔心和期待各半，就算時間倒流回到小時候，我們還是註定會以MSG Wannabe見面，因爲我們相信命運」。

「防彈少年團」（BTS）拿下4獎。(My Music提供)

李茂珍也是三冠王。（MyMusic提供）

任英雄獲最佳男藝人獎。（MyMusic提供）