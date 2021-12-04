民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，不僅震撼政壇，還引發網軍案外案。與高交情甚好的台北市長柯文哲今晚在臉書表示，要號召網友「一人一信寄到行政院」，要求行政院長蘇貞昌嚴查網軍到底，不要怕查到自己人就縮手，應還高嘉瑜公道並徹底杜絕政治控制網軍的醜惡文化。

柯文哲稍早在臉書發文，感嘆高嘉瑜事件從情侶暴力攻擊延燒到暗黑網軍操作，事件發生後，立刻有人在PTT po出兩人line對話截圖爆料、人事時地物都言之鑿鑿，網友置板凳看戲，興奮高呼八卦版復活、而一堆政治人物則紛紛po文自清，許多網絡上活躍的帳號變得特別安靜。

「網軍果然可怕，連立委都會怕。」柯文哲說，網軍只要掌握幾個帳號，就能造謠帶風向、塑造假民意，打擊政敵。他們在同胞中製造敵人，玩到走火入魔，人們早已分不清什麼才是事實，不在乎公眾議題討論，也沒有道德底線。

柯文哲說，網軍跟政媒形成一條龍產業鏈，整天在特定人士的講話中斷章取義，接著製作哏圖，丟給特定粉專廣傳，網路爆文引發討論後，媒體就會跟進，政論節目加碼找名嘴砲轟，「丞相起風了，把你黑到底。」

柯文哲質疑，林秉樞是不是網軍？為何他跟民進黨關係特別好？連結特別深？到底他的關鍵評論，有沒有老大在背後授意？既然蘇貞昌說「事情已進入司法偵辦，就依法查察不法」，他也要呼籲民進黨政府查到底，不只是為了黨籍立委，更為了這個國家。

他文末重申，呼籲一人一信寄到行政院、國家通訊傳播委員會（NCC），要求對此嚴查到底，不要怕查到自己人就縮手，因為高嘉瑜需要一個公道，更要徹底杜絕這種政治控制網軍、網軍反噬政治的醜惡文化，不要讓暗黑勢力毀滅吞噬這個國家，文末還標註「地獄不是一個人造成的，NCC不要再睡了。」