台灣啤酒英熊職業籃球隊4日作客新北中信特攻，成為T1聯盟元年首度進入延長賽賽事，最終由隊長蔣淯安超大號三分球絕殺，以95比94延長驚險拿下隊史首勝。本場比賽洋將士東上場53分鐘，拿下26分、17籃板、以及隊長蔣淯安25分、8籃板、5助攻，成為本場比賽勝利關鍵。

此役台啤英熊與上周開幕戰相同，因洋將籃波、本土球員范士恩進入傷兵名單，僅上場11人對抗新北中信特攻3洋將及1名亞洲外援，台啤英熊球員共有4人得分上雙，包含米丘18分、12籃板，李啓瑋11分，比賽新北中信特攻一度將比數反超，並於第4節打完，以80比80進入延長賽。

台啤英熊延長賽一度落後6分，最後憑藉隊長蔣淯安大心臟連續兩顆三分球，用絕殺拿下驚險勝利。蔣淯安表示，「在隊內練習結束後我們都會有logo shot結束的小遊戲，讓我命中率提升滿多的，也很感謝隊友信任把球傳給我。」總教練楊志豪則點出問題，「我們連續兩場比賽第三節皆有停機的現象，是我們需要再加強的地方。」

台啤英熊球團為回饋粉絲，推出首勝紀念開「冠」器鑰匙圈，並於即日起開放預購，原價199元，特價174元（特價期間12月4日到19日），以隊長蔣淯安身高174公分為靈感，實現隊長的座右銘「高度取決於我的態度」，並紀念台啤英熊開啟冠軍之路的歷史時刻，預購詳情請至台啤英熊DV官方商城。

台啤英熊主場賽事將於12月11日、12月12日分別對戰台中葳格太陽以及桃園雲豹隊，同時也因當周主場賽事為2021年台啤英熊最後1場主場賽事，且時間接近聖誕佳節，台啤英熊球員們特別準備個人聖誕驚喜，現場將安排開場、節間、中場時間分別抽出每位球員獨一無二的贈禮，提供粉絲最溫暖的主場體驗。