40歲香港女星黄伊汶，出道就被封少男殺手，在唱歌、影視、主持等領域，都有出色表現，90年代紅極一時，不過她在2009年開始淡出演藝圈，近日她也在好友陳敏之的YouTube頻道曝光近況。

黄伊汶透露2009年時，除了演藝事業外，她也開始思考自己是否能夠嘗試做別的事，本身是讀設計的她，剛好找到一款手錶，本來只打算一次性銷售，沒想到反應卻很好，之後就開始批發，更接到代理，事業慢慢擴大，也開始穩定，因此她就慢慢退出演藝圈，做起手錶生意。

黄伊汶40歲仍保養得宜。(圖／翻攝自黄伊汶IG)

後來黄伊汶把整個品牌買回來，自己設計、生產、代理、批發，成功轉型為商人，2015年受邀擔任香港鐘錶業協會董事，成就獲得業界認可，不過做了10年手錶事業後，她在2019年把品牌賣給別人經營，專心在家相夫教子，而她也時常在社群分享近況，可以看到她住在豪宅中，過著不錯的生活。

黄伊汶當年以清新少女形象出道，被媒體封為少男殺手，之後她到日本接受聲樂和舞蹈訓練，回國後重新包裝，以性感舞蹈形象重新出發，發行《戒男》、《好睇》等歌曲，有「性感舞后」之稱，而除了唱歌之外，黄伊汶在影視、主持、廣告等領域，也都有不錯表現，紅極一時。

黄伊汶家相當寬敞，有溜滑梯還可以玩障礙賽。(圖／翻攝自黄伊汶IG)

黄伊汶現專心在家相夫教子。(圖／翻攝自黄伊汶IG)

事業順遂的黄伊汶，感情生活也是讓人津津樂道，其中和余文樂的5年情，更是為人熟知，據傳因為余文樂花心成性，兩人才分手，分手後余文樂對黄伊汶念念不忘，即使她有了新男友，余文樂仍想求和。

但黄伊汶2014年和長相神似「李小龍」的香港武打演員陳國坤結婚，其實，兩人交往時，男方名氣和發展都不如女方，陳國坤只是特約演員出身的二線演員，家境也不是太好，而黄伊汶父親是外號「尖東之虎」的黑道中人黃俊，母親經營美容院，住得又是豪宅，又是公司力捧的女歌手，加上當時余文樂還不斷求和，但黃伊汶卻不理外界閒言，最終答應陳國坤求婚，如今育有一子，婚後生活幸福和樂。