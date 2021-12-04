四大公投將在12月18日登場，日前《美麗島電子報》和台灣民意基金會等機構也都紛紛公布關於公投的民意調查結果，結果顯示這幾項公投案的同意與不同意比例都逐漸拉近甚至翻盤。前立委沈富雄認為，到投票那天的情況會如何，其實還很難講，且最近國民黨也開始大動作出現。

沈富雄4日在網路節目《深喉嚨ONLINE》中表示，這幾份公投的民調之間其實有一點落差，若站在國民黨的立場來看，又以《美麗島電子報》的民調結果是最悲觀的，其他兩個還好，雖然同意和不同意的差距拉近，但在趨勢上的差別不大。

沈富雄指出，對國民黨而言，現在最不被看好的重啟核四公投，其實在贊成的部分沒有改變，反而是反對的一方趕上了，然後就超越過，其他的幾項公投則是差距拉近，但這很難講，最後投票那天會怎樣，要看國民黨最後的努力。

沈富雄發現，國民黨嘴上沒講，但內部充滿失敗主義，所以近日才在立法院大動作杯葛總預算，因為他們知道，再不動作，就會一路滑下去。沈富雄分析，把民生法案打成藍綠對決，大家各自歸隊，民進黨就贏了，這個說法只對一半。因為民進黨緊張了，把公投當成總統大選打，全部拚進去了。

此外，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九4日下午出席新北市永和區「1218螞蟻雄兵公投宣講」活動，關於新北市長侯友宜遲遲未具體表態公投，朱表示，大家拭目以待，侯市長會用他的方式、他的行動表達他對公投的態度。