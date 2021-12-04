12月4日是臺灣閱讀節，這一天國家圖書館為大家開啟一個「秒出國」的任意門，一天內帶領國人穿越數個國家，透過現場多語說故事、猜謎、彩繪以及耶誕活動，邀請民眾親子共同參與「走讀世界」，體驗超有感的異國風情。

國家圖書館館長曾淑賢表示，邀請駐台辦事處及文教機構共襄盛舉臺灣閱讀節，是近幾年的活動主軸，交流平台圍繞在閱讀、文化，持續讓臺灣的大小讀者們拓展國際視野，體驗各國豐富多彩的閱讀風貌。防疫期間仍能透過閱讀跨越國界，感謝各駐台辦事處及文教機構每年對臺閱節的大力支持。

日本台灣交流協會、比利時台北辦事處-比利時法語文化區國際關係總署、法國在台協會、荷蘭在台辦事處、瑞士商務辦事處、歌德學院(台北)德國文化中心、波蘭臺北辦事處、駐台北以色列經濟文化辦事處、墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處、臺灣歐盟中心、高雄市立圖書館國際繪本中心以及財團法人公共電視文化事業基金會國際部等12個合作夥伴，4日在國家圖書館主辦的臺灣閱讀節上，共同譜寫一場多國且繽紛多彩的「世界交享閱」。設於自由廣場的活動現場，設置13個創意互動闖關關卡，讓參與的大小朋友們，深入體驗來自不同國度的閱讀風貌，用閱讀跨越國界。

舉例台北歌德學院以「100本好書」作為參展主題，由德國之聲、法蘭克福書展和歌德學院共同籌劃和製作。「100本好書」概述了自1900年以來值得一讀的德國小說和短篇故事，內容包羅萬象，題材自天文地理，以至於柴米油鹽和粗茶淡飯。就如同閱讀這些故事的每個人各有不同的人生故事一樣，故事中的人物也各有其精采的人生故事。熟悉的、新鮮的、或者恍然大悟加上驀然回首，這份推薦清單非常值得您靜下心來，一探德國的文學世界。「100本好書」名單中已有30部小說和短篇故事翻譯成繁體中文在臺灣出版。

閱讀的載具可以很多元，臺灣歐洲聯盟中心(EUTW)透過不同的載具，為到場民眾介紹歐洲及歐盟，除了準備歐盟官方最新出版品，包含《2021歐盟-台灣雙邊關係概況》以及《2021投資歐盟手冊》外，現場也展示由歐盟監製的全球第一套中英雙語歐盟桌遊。現場中心也以真人圖書館概念，透過不同國籍的外國實習生，來自波蘭、新加坡、馬來西亞、印尼等國，從不同國籍的青年人視角，向現場觀眾介紹歐洲聯盟。透過定時的互動問答，贈送大小讀者限量的歐盟小禮品。現場也提供了將於12月20日首播的第17屆台灣歐洲影展活動訊息。