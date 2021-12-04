澎湃新聞報導，2021大灣區（深圳）疫苗峰會4日至5日，以「線上＋線下」形式分別在深圳坪山、北京舉辦。中國工程院院士鍾南山4日遠端參與大會議程。對於新冠病毒Omicron變異株對目前疫苗研發的影響，是否有必要更換毒株進行相關疫苗的研發和接種，鍾南山表示：「我不覺得現在是立刻需要調整。」

談及疫苗全程接種後的加強針情況時，鍾南山表示，兩劑不活化疫苗接種後，接種第三劑原疫苗有效，並在真實世界證明有臨床保護性增強。同時，兩劑不活化病毒疫苗接種後，接種mRNA疫苗、亞單位蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗均有顯效。

不過，鍾南山強調，接種異種類型疫苗效果可能更佳，但需要在真實世界進一步觀察其保護率，才能證明。

鍾南山分析，不活化疫苗雖然它的保護率稍微低一些，但是確實覆蓋的範圍是最廣，「我相信它不會對Omicron完全無效」。

另外，鍾南山還指出，換（毒株）應該不會有問題，但代價很大，是否要換要看兩方面因素，一個是Omicron的傳播情況，另一個是Omicron的致病率，「假如它的致病率並不是說像我們所講的那麼可怕」，在這樣的情況下，新冠病毒慢慢就像會像流感一樣。

鍾南山認為，現在不是一個緊急需要調整疫苗的時候，需要大概要兩三周以後看看Omicron病毒的發展趨勢。