SBL第19季澎湖熱身賽4日繼續進行，由今年奪冠大熱門台灣銀行出戰陣容大幅更動的高雄九太，最終兩隊以71比71戰平，時常說自己是花蓮女婿，卻是第1次來澎湖的張博勝，攻下全場最高的18分，他笑說：「外島與離島我都沒去過，只有在台北吃過馬祖麵店，喝過金門高粱！」

台銀今日以全本土應戰，全聯盟只比璞園陳世杰年輕，全聯盟第二老的張博勝雖是首次到離島比賽，卻仍然可砍進18分，毫無違和感，最受兩大職業聯盟關注的謝宗融，13分與11籃板，陳侑昫11分、9籃板。

高齡34歲，夠資深的張博勝打遍台灣南北，沒想到居然是第1次到澎湖，連旅遊都沒來過，他說：「我是苗栗人，老婆是花蓮人，又打了這麼久的球，但離開台灣本島，不只是澎湖，舉凡台澎金馬的離島與外島我都沒去過，只有在台北吃過馬祖麵店，喝過金門高粱，算是跟外島沾上邊！」

台銀是開季前兩職業聯盟球隊的最愛，打的練習賽不計其數，可見得台銀就算打職業也絕對不是幻神隊，總教練陳國維說：「的確高層有詢問我的看法，我不會排斥轉職業，這對球員比較好，可以領更高的薪水，我不會因為擔心自己，去反對球隊轉向職業。」

陳國維說：「不論球隊未來的走向，變成職業球隊，或是像合庫棒球隊做為業餘與職業的橋樑，我們就是堅持台銀文化，先做好自己，也維持培養台灣籃球人才的初衷，不過因應現在大環境的改變，高層也開始同意從球員合約一年一簽改成複數年合約，上季謝宗融是第1個，本季的林柏偉則是第2個。」

陳國維說「舊洋將艾爾文(Zak Irvin)所有手續都已辦妥，這幾天就能上飛機，可以趕得上開幕日，不過過去幾年曾在日本、墨西哥聯賽打拼過的蓮恩(Ishmael Lane)，應該是趕不上開幕日。」