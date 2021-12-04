民進黨立委高嘉瑜遭友人林秉樞施暴案事發後，再接連爆出網軍在PTT上帶風向等案外案，甚至傳出民進黨前立委段宜康為林秉樞施壓媒體，引發各界關注。而段宜康昨透過臉書說明，表示「林秉樞一再欺騙我」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，林秉樞是新系外圍的人，段宜康卻反駁說「是陌生人」，大家真的相信段宜康說法嗎，他有這麼好騙？

吳子嘉4日在其主持節目「董事長開講」分析高嘉瑜遭爆打案。吳子嘉指出，林秉樞背後的老大，就是民進黨新潮流系大老段宜康，林秉樞母喪期間，邀來一堆新系立委，就是段宜康幫他站台，所以新潮流系整個動員去參加林男母親的告別式。

立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，引發關注。（資料照，姚志平攝）

吳子嘉續指，林男本身前科累累，有20多項犯罪紀錄，甚至毆打過親生母親，結果法院檢索系統，查不到這人的前科，他直言，這個貓膩就是有國安局的人在保護他，把整個系統關於他的紀錄鎖起來，而林男其實不但是新潮流的外圍，更是國安局的外圍人物。

對於段宜康在臉書發文稱，「週刊在報導之前，守著媒體原則，給我的訊息不多，但已經足以讓我相信林秉樞一再欺騙我。但不過守著對週刊朋友的承諾，我只能在報導之前，應付這個我已經認識了10年，但現在才發現其實是完全陌生的人⋯」。這讓吳子嘉認不住直呼，林男可能有抓到段宜康的某些東西，否則以段宜康的個性，沒有臭罵林秉樞就算了，還去跟周刊喬，周刊還給他訊息？

吳子嘉強調，高嘉瑜前男友馬文鈺4日開記者會稱「林秉樞每天帶一隻錄音筆，掌握了許多段宜康的秘密，你和林講話都有被錄音」。吳認為，這代表段宜康手上有幹了一些東西…他們2人認識十年了，大家相信段宜康這麼好騙嗎？