新加坡1名年僅12歲的少女因為交了1名擔任建築工的男友，遭到家中雙親嚴重反對，她一度遭父母暴打，每想到3年前某日她獨自與父親在家中，竟遭到父親壓在床上掀開上衣、不斷揉捏胸部，父親怒罵「妳是不是因為胸部越來越大，才開始找男人了對不對？」少女求助後，此事在當地引法軒然大波。

據新加坡《聯合早報》報導，1名55歲男子與妻子生下5名子女，他在2018年發現家中老么、年僅12歲的女兒交了男友，對方還是名建築工，當時他與妻子堅決反對此段感情，甚至將2人暴打一頓；當年11月28日他趁著妻子帶其他子女到書局，家中剩下他與老么時，將老么叫到房間內。

當時該女兒以為父親又要像往常一樣勸她放棄感情，甚至動手責罵她，沒想到她突然被父親壓倒在床上，遭父親掀開上衣並不斷揉捏胸部，父親責罵她說「妳胸部越來越大了，所以才會開始找男人了對不對？」事後父親帶給她1包糖果作為安撫。

該女兒事後擔心被家人認為在說謊，不敢將遭父親侵犯1事告知家人，直到3天後才偷偷跑到教堂將此事告訴牧師，牧師隨即協助處理，最後由女子的姊姊帶著她到警局報案，不過該父親在法庭上堅持稱沒有做過揉胸舉動，該案在昨（3日）再度開庭，法官認定父親有罪。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。