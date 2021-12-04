台南市民治市民廣場4日晚間舉行耶誕點燈活動。（劉秀芬攝）

台南市民治市民廣場4日晚間舉行耶誕點燈活動，點燈儀式前還播放沙畫大師莊明達為台南量身製作的沙畫影片。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

台南市民治市民廣場4日晚間舉行耶誕點燈活動，點燈儀式前還播放沙畫大師莊明達為台南量身製作的沙畫影片。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

台南市民治市民廣場4日晚間舉行耶誕點燈活動，點燈儀式前還播放沙畫大師莊明達為台南量身製作的沙畫影片。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

自台南市長黃偉哲就任以來，連續3年在民治市政中心辦理耶誕點燈活動，受到大新營地區市民朋友的廣大迴響，今年點燈儀式於4日晚間8點舉行，在歡樂的氣氛中，廣場上的耶誕樹在燈光煙霧效果中點亮，民眾也紛紛稱讚好漂亮。

台南市府4日下午2點起舉行「2021幸福台南．耶誕點燈」活動；由倉庫市集暖場，再由知名主持人陳凱倫揭開活動序幕，晚間8點市長黃偉哲偕同夫人劉育菁一起到場為活動加溫。點燈儀式前還播放沙畫大師莊明達為台南量身製作的沙畫影片，來詮釋台南獨特的美與風格。

黃偉哲說，他當市長的第1年就回來新營點燈，今年已經是第3年，黃偉哲也許下願望，希望疫情遠去，新營、台南繼續繁榮，市民朋友們都健康平安喜樂。

祕書處表示，這次民治市民廣場的耶誕布置以《彩蝶護佑、遇見星星》為主軸，5.5公尺的耶誕樹有吉祥彩蝶高掛；點燈活動邀請知名歌手陳燕萍、艾成演唱，台灣之光李佳峰魔術表演，以及台南在地團體歌唱、熱舞，讓民眾歡度熱鬧溫馨夜晚。