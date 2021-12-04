民進黨力催「四個不同意」，身兼民進黨主席蔡英文總統晚間在社群之夜「辣台派開講」致詞，批評國民黨罷審預算，拖垮台灣的腳步；再過兩個禮拜就是公投，需要所有台灣隊友回家投票；「大家一定要再站出來，跟我一起正面迎戰公投」。

除了四項公投，蔡英文說，她還有兩個任務，要請所有的台灣隊友一起守住。現場有台中第二選區的台灣隊友嗎？勇敢又專業的辣台妹林靜儀，正在為台灣隊，努力拚立委補選。

今晚出席包括面臨罷免危機的無黨籍立委林昶佐、神秘嘉賓是代表民進黨中二區補選的林靜儀，饒舌選秀節目大嘻哈時代選手「顏冠希」、「魏買加」演唱「四個不同意」饒舌歌等。

蔡英文詢問台下支持者「重啟核四、三接遷離、反美豬、公投綁大選」同不同意，6百位支持者集體舉起加油棒，比出叉叉手勢高喊不同意。

蔡英文致詞提到，再過兩個禮拜就是公投，將要決定台灣是要向前走、還是倒退嚕；現在在野黨罷審國家總預算案，就是在拖垮台灣的腳步，攸關國家發展的預算案，不該是藍綠對決，公投也不應該是政黨對決。

蔡英文說，倘若核四重啟，台灣將會耗費龐大資源在核四這台拼裝車，無法發展新型能源；三接遷離將阻擋台灣能源轉型、改善空汙的腳步；反美豬公投通過，國際就會懷疑台灣遵守國際貿易的決心，很可能錯失眼前大好機會；如果公投綁大選通過了，台灣的公共議題將不能在一個更理性的環境被討論。

蔡英文還說，如果我們不想看到，台灣繼續內耗、被拖垮，12月18號，請所有的台灣隊友站出來投票，跟我一起為台灣，守住正確的發展路線。