香港男星陳小春過去在古惑仔系列電影中，飾演「山雞」一角爆紅，把黑道兄弟呈現得淋漓盡致，儘管近年曾帶著兒子Jasper錄製親子節目，但江湖味太重兄弟形象深植人心，經常被認為個性像大哥很兇狠；最近有一名賣飾品櫃姐爆料巧遇陳小春，直言私下他相當溫柔，還要大家「不許再說春哥兇」，也意外洩露陳小春想買禮物給愛妻應采兒一個驚喜。

陳小春是一名全能藝人，無論在音樂、戲劇或主持方面都有不錯表現，其中他和鄭伊健主演的古惑仔系列電影，更是讓他登上演藝事業巔峰，但這也讓他「兄弟形象」跟了一輩子；縱使2017年陳小春帶著和愛妻應采兒生下的寶貝兒子Jasper，出演親子真人實境秀節目《爸爸去哪兒5》，也沒有改變太多觀眾對他的印象。

有櫃姐爆料陳小春私下真實為人。(圖/ 摘自微博)

櫃姐開心地分享和陳小春的合照。(圖/ 摘自微博)

今（4）日有一名在飾品店當櫃姐的網友爆料，沒想到陳小春到他們店裡選購女款戒指，表示兩人交談過程中，陳小春說話很溫柔，和外界說他很兇的形象大不同，讓她忍不住替陳小春抱不平，「不許再說春哥凶（兇）」；原PO還分享自己和陳小春的合照，照片中陳小春全身包緊緊，但還是能看得出來是他。

有趣的是，一些網友也紛紛PO出當天在上海街頭捕捉到野生陳小春的照片，眾人也紛紛猜測陳小春買戒指應該是送給應采兒，不免開玩笑，「采兒姊的驚喜沒了」、「大家把春哥要給采兒姊的驚喜說出來了」、「兩人真的好甜蜜喔」、「準備生第三胎嗎？」、「陳小春真的很疼應采兒耶」。