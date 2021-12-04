中華未來學校教育學會因應108新課綱的課程教學變革，今(4)日舉行「素養導向創新教案與命題計畫」第二期成果暨捐贈記者會，會中將研發的教案免費捐贈給全國各縣市中小學使用，教育部次長蔡清華與林騰蛟、國教署彭富源署長、新北市教育局張明文局長、台北市教育局曾燦金局長等皆連袂出席現場，期望政府及民間攜手共贏，落實108新課綱培育素養的教育精神。

「素養導向創新教案與命題計畫」二期成果發表暨捐贈記者會，產官學大合影：右4新北市教育局張明文局長、右5台灣知識庫丘昌其董事長、右6教育部政務次長蔡清華、右7 臺灣教育大學系統吳清基總校長、右8教育部國教署彭富源署長、右9台北市教育局長曾燦金。（攝影/王雅芬）

本計劃由台灣知識庫以「取之社會，用之社會」的儒商信念下所進行的公益捐助，並聯合中華未來學校教育學會、臺灣教育大學系統、臺灣師範大學等各領域課程專家，全國高中端108位校長、老師擔任課程諮詢委員，花了二年多的時間，共同完成、打造國語文、英語文、數學、社會、自然等領域學科素養導向教案約800案，素養導向命題約20,000題。

教育部政務次長蔡清華表示，素養教案與命題計畫是為教育打基礎的重要工程；這個計畫最不一樣的是能夠結合現場教師的智慧，加上教育學界的教授們共同努力，希望透過這樣一系列的資料庫，未來提供全國教師們妥善運用。教育部常務次長林騰蛟說，這個計畫實施第二年，成果越愈來愈豐碩，能無私捐贈給全國學校使用，完全展現了108新課綱的自發、互動、共好，是最佳的素養典範。

教育部政務次長蔡清華（圖中），接受中華未來學校教育學會捐贈「素養導向一貫化課程之創新教案與命題」成果。（攝影/王雅芬）

台灣知識庫丘昌其董事長致詞時表示，這是他人生中做過最有意義的事情，感謝吳清基總校長帶領他，並給他這個機會參與計畫、回饋社會。二期完成後，最重要的是推動與落實素養養成，計畫從新北市開始推動，然後推行到全國各縣市，這不是一個空中閣樓的平台，絕對是全國教育單位共好的平台，大家一起推動素養情境學習。

台灣知識庫董事長丘昌其認為參與此計畫是人生中最有意義的事，並向所有參與此計畫的教育界人士致敬與表達感謝。（攝影/王雅芬）

台北市教育局曾燦金致詞時幽默表示，今天的記者會所上的「素養導向創新教案與命題計畫」真是好菜，佩服參與計畫的帶領人，並特別維基解密，透露創新素養教案一二期計畫各投入6000萬，有民間力量的加入，落實素養推動必定更有效率。

新北市教育局長張明文表示，因應未來會考及學測素養導向紙筆測驗，本次與中華未來學校教育學會簽訂教育合作備忘錄，透過學會提供公益性素養教育資源結合校園學習場域，未來將開展素養評量導向的一系列的教育活動。合作的內容包括素養導向課程教案實驗教學的行動研究、學習歷程檔案公益講座、共同辦理紙筆型素養能力競賽等活動，讓師生持續浸濡素養課程教學與評量氛圍，為新北市師生的素養力開創不同新視界。

中華未來學校教育學會理事長吳清基(圖右)及新北市教育局張明文局長(圖左)在「素養導向一貫化課程之創新教案與命題」成果記者會中簽訂「教育合作備忘錄」。（攝影/王雅芬）

今日的創新素養教案成果發表會中，由教育部、台北市、新北市、桃園市、台中市、嘉義縣、嘉義市、高雄市等代表出席接受捐贈，免費提供全國公立中小學教師和學生申請使用(ERIC平台，網址https://eric.csofe.org)。另外，與新北市教育局簽訂教育合作備忘錄，率先實行運用相關教育資源，遴選各級學校進行為期一年的素養課程深耕實驗教學之行動研究，打造新北素養力標竿典範。

中華未來學校教育學會與台灣師範大學簽訂產學合作備忘錄，共同培養素養導向課程教學與評量師資。（攝影/王雅芬）

此外，會中並與台灣師範大學簽訂產學合作備忘錄，共同培養素養導向課程教學與評量師資，除提供未來學校師資外，亦可提供社教機構所需素養導向課程教學人才，以真正落實108課綱之精神。