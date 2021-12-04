許多人在家中會擺放綠色植物，有助於家中風水或觀賞用。山東省棗莊市的徐姓女子近日發現她養的盆栽竟是假的，這半年來悉心照顧，還定鬧鐘澆水。發現是假花後超崩潰，「老闆也沒說是假花，還說很難得開花，特別好養」。

綜合陸媒報導，徐女先前跟媽媽到鮮花店，看到2盆花開得特別漂亮，想買回家，徐媽怕不好照顧導致植栽枯萎，特地詢問好不好養，老闆還回應，「這2盆植物很難得開花，特別好養」，於是她們就把花帶了回家。

徐女半年來一直細心照顧，有時候還定鬧鐘澆水，但這半個月忘記給家裡的所有的植物澆水，結果其他植物都枯萎了，就這兩顆還是特別茂盛、翠綠，徐女感到十分好奇，於是動手摸了一下葉子，才發現它們是假的，崩潰表示「是塑料做的！花是插上去的」。

徐女發現是假的後自己都被氣笑了，表示沒想到現在花還有賣假的，之後還是打算繼續留著，徐女幽默說到「因為確實好養」。徐女也把自身遭遇拍成影片，上傳到網路上，不少網友看完忍不住大笑，表示看完後也跑去確認自己的植栽是不是真的。