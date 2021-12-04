醫師蘇偉碩（左）、議員羅智強擔任同意方。（中天新聞提供）

中天新聞今進行「反萊豬主題」辯論會YT直播。（中天新聞提供）

中天新聞今（4日）進行「反萊豬主題」辯論會YT直播，由同意方辯士醫師蘇偉碩、議員羅智強，對上不同意方立委何志偉、醫師林應然，中場則由時事評論員陳敏鳳、單厚之進行提問。而中天新聞針對「反萊豬公投」網路投票，有近7000名網友投票，約有84％「同意反對萊豬進口」、16％「不同意反對萊豬進口」。

羅智強擔任同意方表示：「曾聽過民眾陳情，為何政府口口聲聲說萊劑很安全，但卻不准許學生、軍人、運動員、受刑人都不能吃，讓人無法理解。」擔任不同意方的何志偉則表示：「每天吃37塊排骨才有可能超標，即使開放萊豬進口，但並不代表一定得吃進口中；更不見得開放，就會有中間商願意販售。」

時事評論員陳敏鳳則對何志偉進行提問：「政府開放萊豬至今已逾一年，而政府有何作為進行標示、管理，包括禁止進入學校、軍隊？如今有無需要效仿日本，成立評估委員會進行標準評測？目前政府對待萊豬的狀態，有無做好食安狀態？」何志偉回應：「目前政府把關下，為提升民眾對於進口豬肉的資料更加了解、透明，製作出豬肉儀表板。其次，台灣是全世界第2大豬肉出口國，如果今日對國際交易左擋右擋，恐影響未來我國豬肉出口可能性」。

同意方二辯申論時，林應然擔任不同意方表示：「毒物學的最高原則，如果劑量過大，萬物皆有毒。如果今天不考慮劑量，只考慮有沒有毒的話，這樣是不對的，不能這樣區隔，萊劑吃進去之後，可以很快從肝臟代謝，代謝以後就不是原來的萊劑，也就是說不是一直儲存在體內的的東西。」更直言「所以我覺得東西要看得徹底，不要用表面的東西騙人，不能只看表面」。

對此蘇偉碩擔任同意方回擊：「從去年開始在針對「萊豬有毒」這件事情之後，收到許多毒物專家的指教，其實五百年前的毒物學，就告訴我們萊豬有毒的結論」，也表示毒物學的「萬物皆有毒」，是指「劑量選擇的好的話，可以變成藥物」，並不是就沒毒了。蘇偉碩拿出2018年的國際論文指出：「不用到10ppb，就連不到1ppb，0.85ppb就可以改變斑馬魚的行為」，隨後也拿出2020年的國際論文，直言「只要0.1 ppb就會使斑馬魚胚胎和幼魚心跳速率加快，更別說以後如果真的開放了，民眾要怎麼知道自己吃到多少ppb的萊劑？」正反方理性提出論點，讓民眾更了解萊豬議題的相關資訊。