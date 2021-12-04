陳俊生在恆春的自家別墅享受慢活日子。(陳俊生提供)

陳俊生改造創意民宿外牆，帶有畢卡索風格。(陳俊生提供)

民宿一角。(陳俊生提供)

民宿能享受日光浴。(陳俊生提供)

陳俊生與瑜伽老師肢體交纏不尷尬。(陳俊生提供)

陳俊生做雙人瑜伽。(陳俊生提供)

陳俊生做雙人瑜伽。(陳俊生提供)

陳俊生做雙人瑜伽。(陳俊生提供)

陳俊生做雙人瑜伽。(陳俊生提供)

全球受疫情影響，民眾無法出國，投資眼光獨到的陳俊生，看好台灣觀光旅遊市場，他在恆春砸上千萬買下一棟60多坪別墅，近來正忙著將別墅改造為創意民宿。從拍戲、創辦快速記憶課程到斜槓轉當民宿老闆，他鼓勵大家每10年換不同跑道，「也許很多人目前做不到，但是要把這句話放在心裡，慢慢朝著這個方向走，人生才會快樂不要匆忙的到了目的地，卻沒有享受一路上的風景」。

陳俊生投資經驗超過20年，包括股票、基金、虛擬貨幣，小額投資等，「什麼地雷都踩過」，他分析很多人投資失敗後就不再碰，前提是要用心去找好的公司和防火牆高的企業，不要追逐暴利。他8年前在恆春買了80坪獨棟別墅，近來更發現，台北房價凍漲的這9年，恆春意外漲了5成，「很多人在台北可能連1間套房都買不起，但在南部可以買1間住得很舒服的別墅」。

有「校長」之稱的他，認為「任何人只要身上有100萬都可以實現財富自由。但是要有想法，有創意才能有生意，這個社會隨時都在催眠大家去買一些自己不需要或超過自己需要的東西，然後大家為了這個永遠滿足不了的目標，拼死拼活的努力工作，這其實是社會學的陷阱，大家都不知道，卻只是盲目的在漩渦裡打轉」。

他在大陸的記憶教學課程因疫情喊卡，回台定居後，他乾脆窩在國境之南，放慢腳步過日子，「開始學習如何好好過日子，跳脫都市物慾追求，以前放不下的，像是在都市一定要開名車，現在開1台永遠不會貶值的吉普車；過去在台北，1天花超過5000元，但得到的生活卻很乾枯，現在1天只花300元都可以過得很爽」。

他也交到許多原住民朋友，大讚原住民朋友處事樂觀，讓他顛覆自我價值觀，「他們沒有金錢遊戲，只要你幫我，我幫你，基本開銷很小，互相幫忙蓋房子，不用找工人，認識他們後，學會不少新的生活技能。他們的生活概念是，今天釣5條魚，自己吃2條，剩下3條賣給店家，一條賣300、900元，今天生活費就有了，晚餐是吃昨天打的山豬肉」。

近日，他被媒體重提當年因演藝事業跌至谷底才轉往補教業發展，他強調「我是在巔峰時期退出不想拍戲，且覺得記憶學課程培訓能助人，它是有價值的事才創業」。媒體也提及他當年「穿女裝」逛街行徑詭異，甚至一度爆出性向疑雲及變裝癖等傳聞，陳俊生解釋，跨性別裝扮對現代人來說不足為奇，他只是太早做這件事（穿女裝），「別因當年我這樣做，就把我當成同性戀，這兩者沒任何關係」。

他連日來忙著裝修民宿，透露即使做各種體力活、運不運動、心情好或不好或吃再多，身材始終維持72公斤，「所以我完全無法理解那些動不動就變胖的人，他們的心情和苦惱，我不是為了讓因為別人羨慕才這樣子，而是本來就這樣子」，他建議想減肥的人可以做雙人瑜伽。

他和大陸女友因疫情已近2年沒見，他形容雙方現在關係是「一言難盡、各自安好」，只是久不見面，當然變數也多，不過2人目前仍保持聯繫。他說現在女生都喜歡成熟穩重的大叔，曾有媒體寫大陸女友小他20歲，53歲的他亦澄清2人其實沒差這麼多。