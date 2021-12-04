民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞在板橋馥都飯店內毆打成傷，但飯店人員見到雙方爭執以及協助送藥，卻未及時反應報警，引發網友批評飯店毫無危機意識；馥都飯店回應，「不會漠視客人，不可能見死不救」。根據入口網站《Yahoo奇摩》針對「如果你在路上看到有人被施暴，你是否會協助報警？」進行網路民調，截至4日晚間10點，有65.7%的網友表示會協助報警；不過，令人意外的是，也有32.5%的網友表示不會。

根據《Yahoo奇摩》針對「如果你在路上看到有人被施暴，你是否會協助報警？」進行網路民調，截至4日晚間10點，有45.9%的網友表示一定會協助報警、19.8%的網友表示可能會協助報警；27.4%的網友表示一定不會、5.1%表示不太會；1.8%則表示不知道／沒意見。

該民調也問到「你認為飯店見到雙方爭執以及協助送藥，但未報警，是否有責任？」58.7%認為是有責任，應保障住客安全；9.3%則認為是否，飯店不需介入；27.6%選其他；4.4%則表示不知道／沒意見。

另外，該民調針對「與伴侶交往時，你會主動去搜索或了解對方是否有司法或財務糾紛嗎？」進行調查，有18.5%的網友表示一定會去搜索或了解對方是否有司法或財務糾紛、19.9%的網友則表示可能會；53.0%的網友表示不太會；5.9%的網友表示一定不會；2.7%則表示不知道／沒意見。

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