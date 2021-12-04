新華社報導，大陸全國宗教工作會議12月3日至4日在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話，強調要全面貫徹新時代黨的宗教工作理論，全面貫徹黨的宗教工作基本方針，全面貫徹黨的宗教信仰自由政策，堅持宗教中國化方向，積極引導宗教與社會主義社會相適應，提高宗教界自我管理水平，提高宗教事務治理法治化水平，努力開創宗教工作新局面，更好組織和引導信教群眾同廣大人民群眾一道為全面建成社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興的中國夢而團結奮鬥。

李克強主持會議。栗戰書、王滬寧、趙樂際、韓正出席會議。汪洋作總結講話。

習近平在講話中指出，黨的十八大以來，黨中央高度重視宗教工作。各級黨委貫徹落實黨中央決策部署，黨的宗教工作創新推進，取得積極成效。貫徹黨的宗教工作基本方針更加全面，宗教工作體制機制進一步完善，宗教工作法律體系和政策框架日益健全，宗教界人士和信教群眾尊法學法守法用法意識不斷增強，推進宗教中國化逐步深入。宗教界弘揚愛國精神，講大局、講法治、講科學、講愛心，不斷增進對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同。

習近平強調，黨的十八大以來，黨中央提出一系列關於宗教工作的新理念新舉措，回答了新時代怎樣認識宗教、怎樣處理宗教問題、怎樣做好黨的宗教工作等重大理論和實踐問題。必須深刻認識做好宗教工作在黨和國家工作全局中的重要性，必須建立健全強有力的領導機制，必須堅持和發展中國特色社會主義宗教理論，必須堅持黨的宗教工作基本方針，必須堅持宗教中國化方向，必須堅持把廣大信教群眾團結在黨和政府周圍，必須構建積極健康的宗教關係，必須支持宗教團體加強自身建設，必須提高宗教工作法治化水平。

習近平指出，要完整、準確、全面貫徹黨的宗教信仰自由政策，尊重群眾宗教信仰，依法管理宗教事務，堅持獨立自主自辦原則，積極引導宗教與社會主義社會相適應。黨的宗教工作的本質是群眾工作。信教群眾和不信教群眾在政治上經濟上的根本利益是一致的，都是黨執政的群眾基礎。既要保護信教群眾宗教信仰自由權利，最大限度團結信教群眾，也要耐心細緻做信教群眾工作。宗教團體是黨和政府團結、聯繫宗教界人士和廣大信教群眾的橋梁和紐帶，要為他們開展工作提供必要的支持和幫助，尊重和發揮他們在宗教內部事務中的作用。

習近平強調，要深入推進宗教中國化，引導和支持宗教以社會主義核心價值觀為引領，增進宗教界人士和信教群眾對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同。要在宗教界開展愛國主義、集體主義、社會主義教育，有針對性地加強黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史教育，引導宗教界人士和信教群眾培育和踐行社會主義核心價值觀，弘揚中華文化。要堅持總體國家安全觀，堅持獨立自主自辦原則，統籌推進相關工作。要加強互聯網宗教事務管理。要切實解決影響中國宗教健康傳承的突出問題。

習近平指出，要支持引導宗教界加強自我教育、自我管理、自我約束，全面從嚴治教，帶頭守法遵規、提升宗教修為。要加強宗教團體自身建設，完善領導班子成員的民主監督制度。要全面推進宗教工作法治建設，深入開展法治宣傳教育。宗教活動應當在法律法規規定範圍內開展，不得損害公民身體健康，不得違背公序良俗，不得干涉教育、司法、行政職能和社會生活。

習近平強調，要培養一支精通馬克思主義宗教觀、熟悉宗教工作、善於做信教群眾工作的黨政幹部隊伍，讓他們深入學習馬克思主義宗教觀、黨的宗教工作理論和方針政策、宗教知識，不斷提升導的能力。要培養一支政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關鍵時起作用的宗教界代表人士隊伍。要培養一支思想政治堅定、堅持馬克思主義宗教觀、學風優良、善於創新的宗教學研究隊伍，加強馬克思主義宗教學學科建設。要健全宗教工作體制機制，推動構建黨委領導、政府管理、社會協同、宗教自律的宗教事務治理格局。要把握好涉及宗教工作的重大關係，多做打基礎、利長遠的工作，常抓不懈、久久為功。