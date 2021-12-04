熊熊(卓毓彤)甜美外型下，擁有G罩杯不科學身材，加上個性自然不做作，吸引不少粉絲喜愛，IG有近80萬人追蹤，近日她在IG分享做了冷凍減脂的成果，火辣身材讓網友都驚嘆不已。

熊熊透露前陣子因為凍卵，不想再少吃為難自己，因此5天就增加1.1公斤，不過雖然增胖了，但還是有微腹肌，重要的是她已經要一個月沒運動了，這都是因為冷凍減脂的效果，但她也強調運動還是很重要的，機器只是輔助。

熊熊即使變胖，身材依舊火辣。(圖／翻攝自熊熊臉書)

而網友都把重點放在她曝光的福利照，只見穿著黑色半截運動的她，微露腹肌，另外一套繞頸內衣，因為中間挖洞設計，讓她G級上圍快撐爆，身材相當勻稱緊實，讓網友看了都直呼「太漂亮了」、「哇，天啊，美到熊霸天下」、「好厲害的身材」，連元元也來留言：「瘦到誇張欸…很少看到妳露腰」。

熊熊日前透露當媽媽一直是她的夢想，但隨著年紀漸長卻還沒找到合適對象，加上被中醫診斷身體太寒，有卵巢發黑的狀況，看到身邊朋友陸續去凍卵，她也下定決心去凍卵。

而為了凍卵，她也付出很多努力，一天要打兩針外，還要在生理期的時候打，直呼「一邊打針一邊流血」，儘管很痛苦，但她坦言寧願辛苦一點，也不要後悔一輩子。