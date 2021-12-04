木蘭女足聯賽衛冕者花蓮上周奪回龍頭寶座，本周4名主將缺陣，但高三小將黃湘怡頭槌助攻林凱玲破門，高二小將林靜萱替補上陣貢獻1頂1傳，幫助花蓮主場3比0完勝桃園國際，並藉高雄陽信補時破門1比1逼和台中藍鯨，讓花蓮將榜首領先優勢擴大為4分。

木蘭聯賽第7輪，花蓮的陳雅惠、潘彥昕因傷免戰，射手譚汶琳、林小雲則因考教練證請假，所幸面對開季6連敗且尚未進球的桃園國際，花蓮的板凳深度依然足夠，除了花體高三前鋒黃湘怡，也讓高二門將劉穎嘉先發把關。

花體高二小將林靜萱（右三）在補時階段助攻蔡莉真破門，興奮地與隊友慶祝。（中華足協提供）

第32分鐘，花蓮詹筆涵右路吊中，黃湘怡近柱頭球擺渡，助攻後點的林凱玲頭槌破門，先馳得點。第79分鐘花蓮開出左側角球雖然過長，許翊筠仍趕在底線前起腳吊中，僅153公分的林靜萱在亂軍中頭槌破門。這位高二小將破門後士氣大振，補時階段再送出右路低傳，助攻蔡莉真跟進破門，鎖定比分。

穩穩拿下3分對花蓮至為關鍵，因為稍早結束的陽信與藍鯨之戰，藍鯨上半場雖靠12碼破門先馳得點，但補時階段陽信接連獲得角球，最後楊雅涵右路下底吊中，硬是助攻丁旗頭槌扳平，也讓花蓮在只剩3輪聯賽下拉開4分領先，衛冕局勢大好。

台北熊讚本輪作客新北航源FC，也是4、5名的正面對決。航源的壓迫戰術讓熊讚陷入苦戰，第36分鐘由曾筠晴遠射率先破門，上半場終了前陳燕萍突入禁區又被門將王郁婷放倒，隊長陳英惠操刀12碼球中的，航源保持兩球領先到全場補時階段，雖被熊讚林雅涵攻破大門，仍以2比1拿下勝利，並在積分相同的情況下，藉淨勝球優勢躍居第4。