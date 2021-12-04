金曲台語歌王許富凱出道10年，4日首度登上台北小巨蛋舉辦「拾歌」演唱會，邀來金曲歌后田馥甄首度同台對唱江蕙經典台語歌〈落雨聲〉、鳳飛飛〈心肝寶貝〉及〈媽媽請你也保重〉。田馥甄的媽媽是許富凱忠實粉絲，田馥甄一上台直說：「沒想到我們終於同台，最開心是我媽媽。」更笑說這次來許富凱的演唱會，特別要來致謝、致歉。

許富凱則表示很榮幸邀請到田馥甄來當嘉賓，田馥甄直誇許富凱年輕有為，出道一路以來努力認真傳承台語歌，至於致歉，田馥甄幽默說因為田媽媽是追星界的人生勝利組，「她的女兒是田馥甄，就可以靠近她的偶像許富凱」，更爆料田媽媽會私下傳訊鼓勵、騷擾許富凱。

許富凱笑撇說：「沒有騷擾，讓我覺得好像是田家的一份子。」田媽媽曾告訴許富凱說：「你比我家孩子更像我們的孩子。」讓田馥甄爭寵說：「媽媽，我不是妳的心肝寶貝嗎？我以為我是妳掌上明珠。」田馥甄在事前特地沒透露任何訊息，悄悄瞞著媽媽來助陣，只為給坐在台下的媽媽、粉絲驚喜，田馥甄特別幫媽媽製作許富凱的LED應援燈牌，許富凱同是田馥甄的粉絲，在台上拿出一個專屬應援牌，田馥甄笑虧之前親自上網訂製LED燈牌，很了解市場LED燈的價格，一看到筆畫較少「田」的燈牌，她打趣：「你這個便宜，我姓『田』讓你賺到了。」許富凱妙回：「『馥甄』還在做，下次一定用。」笑翻眾人。