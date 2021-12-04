2021年眼看剩下最後一個月，如果想翻身，更要積極充實自己，並且把握住每一個向上爬的機會。星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團公佈，生肖蛇、羊、兔、雞的人在2021年最後一個月事業一帆風順、健康運勢上漲。

第四名、生肖蛇

2021最後一個月，生肖蛇的事業可說是如魚得水，工作上不管有任何新想法，幾乎都能得到長官及公司的支持與贊助。只要踏實丶堅定的去實踐計劃和目標，幾乎都能得到領導重用，並且順利達成。能力丶運氣也都會越來越好。健康運勢則因你的事業越來越得心應手，壓力也慢慢減少了，晚上更容易入睡，失眠、頭痛的問題也能漸漸緩解。建議配戴天然的黃水晶，又名「商人之石」能旺正財及偏財，以收聚財之效。

第三名、生肖羊

2021最後一個月，生肖羊在工作上組織能力與企劃能力更上一層樓，事業的亮眼成績為你招來許多客戶丶合作夥伴，領導也會注意到你的好成績，而幫你升職加薪。且你的好表現大家都是有目共睹，自然也能吸引到貴人，這個月會有貴人提點你投資丶理財上的建議，這有望為你在工作收入之餘額外增添錢財。健康運勢在你積極鍛煉下，你會發現之前的舊疾好像慢慢轉好。冬天是加速脂肪代謝的季節，想要瘦身對你來說輕而易舉。適合準備天然的綠碧璽，有聚財之效，綠色的光是生肖羊的幸運之光，能招財、招貴人。

第二名、生肖兔

2021最後一個月，生肖兔更懂得抓住工作上的好機會，不管是長官指派的任務丶出差，或是開發新客戶，甚至是轉職到其他單位，你都能順利把握丶成功勝任，可在這時向領導提出升職調薪，很容易就能成功！創業者也能接到新客源丶新訂單，讓店鋪營收增長不少。健康運勢上漲，以往的舊疾慢慢消失，精神上也比過去更加放鬆，你所感到的是身心上的和諧，健康狀態佳做起事來更加遊刃有餘。天然的金鈦晶，增強個人自信心可當護身符、幸運符使用。是像徵財富的水晶，能招正財、偏財，磁場特別強！

第一名、生肖雞

2021最後一個月，生肖雞在事業上能得到貴人相助，且能為你們帶來事半功倍的加乘效果，讓你更有效率地安排工作計劃，甚至有餘裕讓工作更優化；就算遇到問題，也能在貴人幫忙下，順利大事化小丶小事化無。而文職工作者，如白領丶上班族丶教師丶科研工作等，有付出皆能收穫不錯成績。健康運勢因為你的心態改變了，放寬了心，自然心胸開闊，一掃之前悶悶不樂的煩憂。身心愉快之下，所有病痛都將煙消雲散！天然的天河石，令人有信心達成願望，能增強財運，有助創一番事業。