男舉牌宣導純植物性食物 身旁小弟1行為網笑：直球對決（取自臉書「爆廢公社二館」）

1名網友日前在北市西門町街頭發現1名戴面具男子高舉招牌倡導「純植物性食物」，他直挺挺地站在路邊時，身邊竟有1名小弟弟正「吃著雞排」盯著他，網友拍下影片笑說「兄弟，這樣不酷喔」；其他網友則留言說「直球對決，太可怕了，我先吃個雞排壓壓驚」、「太可怕了，趕快吃片雞排壓壓驚」。

該名網友在臉書「爆廢公社二館」發表1則影片，影片中1名戴著面具的男子站在路邊、手裡拿著1台螢幕，螢幕內顯示蛋雞的生長環境相當惡劣，螢幕下方還掛著標語「GO VEGAN 請選擇『純植物性食物』」，藉此方式宣導不吃動物、而吃純植物性食物，但影片接下來卻拍到男子身旁的小男孩，讓網友笑翻。

1名網友日前在北市西門町街頭發現1名戴面具男子高舉招牌倡導「純植物性食物」，他直挺挺地站在路邊時，身邊竟有1名小弟弟正「吃著雞排」盯著他。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

影片接下來拍到的小男孩竟一邊「吃著雞排」一邊盯著該名男子，似乎完全不知道對方正在宣導的理念，竟大喇喇地蹲在地上看著對方，網友拍下影片後也笑說「兄弟，這樣不酷喔」。

其他網友則留言說「直球對決，太可怕了，我先吃個雞排壓壓驚」、「小弟：我給雞跪了，雞給我吃了，去找炸你的人」、「太可怕了，趕快吃片雞排壓壓驚」、「小子有前途，邊吃邊專注看」、「傷害不高，但侮辱性極強」、「坐一圈圍住他吃雞排，應該很有趣」、「道理我都懂但雞排真好吃」、「雞排就是不要切整塊吃才爽」、「蠻想知道這在哪裡，想去模仿一下」。