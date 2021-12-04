金曲台語歌王許富凱出道10年，4日首度登上台北小巨蛋舉辦「拾歌」演唱會，一開場身穿桃紅色西裝，搭配一頭淺金棕灰新髮色，帥氣站在3層樓高的舞台，飆唱〈一寸真心〉揭開序幕，一唱到獻給逝世外婆的創作新歌〈無聲〉時，忍不住淚灑舞台，敬業的他，強忍激動情緒，臨危不亂的順利唱完該曲，獲得全場掌聲。

許富凱在台上，興奮跟粉絲打招呼：「小巨蛋！我來了，尖叫聲在哪裡？」感謝粉絲一路以來陪伴，「對我不離不棄，沒有退票，陪我來到小巨蛋」，更提到首度攻蛋就遇到疫情影響延期2次，他自虧：「有人以為許富凱開3次，沒啦，今天是第一次。」期許自己未來能像台語天后江蕙（二姐）每次都一連舉辦數場小巨蛋。

許富凱開唱前一週更為此「開房間」long stay在飯店一週好好閉關，而身體上稍為微恙，總採排當天喉嚨相當不舒服，趕往醫院打了消炎針舒緩後才到場館彩排，恢復不錯，現場大秀唱功。他首次攻蛋，凡事親力親為，不諱言先前擔心這次小巨蛋開唱再有生變，從周一搭台時，每天親自來監工，甚至戴上工頭帽巡視場地、搭起帳篷睡在小巨蛋，「我自己綁鐵，跟設計師聊舞台細節， 辛苦大家了」，他熱唱3小時共40首好歌寵粉，他開玩笑：「我把小巨蛋門鎖起來，你們也出不去，只有開廁所門，你們要待到最後。」

近來疫情趨緩後，是小巨蛋第一場個人專場演唱會，許富凱向來深受長輩粉絲們疼愛，到場粉絲年齡層超廣，包括從幼稚園小粉絲至百歲級的人瑞，全場年紀總加有上億歲。許富凱的父母、家人及演藝圈前輩、好友張小燕、陳嘉樺（Ella）、光良、蔡昌憲等都到場觀看。許富凱「拾歌」演唱會打造台語演唱會新風格，包括亮眼巨型Led屏幕、升降與移動舞台、5套華服等，相當用心，吸引近1萬名粉絲支持，票房收入超過2000萬，扣除成本小賺圓滿完成。