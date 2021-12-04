男星鄒兆龍在台灣高雄眷村出生，5歲就為了分擔家計，開始習武為了成為一個武打明星，12歲踏入電影片場工作，18歲被洪金寶收入洪家班當首席大弟子，於電影圈載浮載沉，直到在周星馳電影《九品芝麻官》演反派常威，讓他一夕爆紅，之後更紅到去好萊塢拍戲；日前有潮州人在小吃店巧遇鄒兆龍，54歲的他體態精壯，更親民地和路人合照，和電影反派形象差很大。

鄒兆龍從小習武，深厚的功夫底子，讓他從青少年時期就在武打電影裡當替身，成為洪金寶首席弟子後，因為外型俊俏出眾，也被大力栽培，在李連杰多部電影中都能看到鄒兆龍身影，甚至還被李連杰公開盛讚，「唯一讓我感到有壓力的反派」。

鄒兆龍於電影圈載浮載沉，直到在周星馳電影《九品芝麻官》演反派常威，讓他一夕爆紅。(圖/ 摘自微博)

不過，鄒兆龍在和偶像李連杰合作都未能大紅，直到一次偶然機會出演周星馳電影《九品芝麻官》的大反派常威，壞到讓人氣得牙癢癢，讓他成功翻紅，就此也成為港片反派專業戶；最厲害的是，鄒兆龍演反派的超強實力，更讓他紅到受邀在好萊塢電影《駭客任務》中演出，幾乎登上演藝事業巔峰。

日前有潮州人在小吃店巧遇鄒兆龍，54歲的他體態精壯，更親民地和路人合照，和電影反派形象差很大。(圖/ 摘自抖音)

近年鄒兆龍在兩岸三地都有戲劇作品，日前有大陸潮州網友曬出吃飯巧遇鄒兆龍的合照，今年54歲的鄒兆龍雖然素顏，但肌膚很緊實，髮量也很濃密，打扮樸素但看得出精壯身材，體態維持得相當好，完全不像是年過半百的人；網友透露現場許多人要求合照，鄒兆龍也沒有明星架子，有求必應，微笑和大家合照，與電影中給人反派惡霸形象大不同，本人相當有親和力。