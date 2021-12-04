《論文門開箱》

日前英國皇家獨立機關「資訊特任官辦公室」（ICO）判決總統蔡英文的母校倫敦政經學院（LSE）「否認持有」其博士論文口試委員名單及口試報告。中天新聞針對「『論文門事件』你會在意，蔡總統到底是不是假博士嗎？」進行街訪民調，結果，民眾大都挑選，「我在意！國家領導人品德很重要」。資深媒體人彭文正看完街訪民調表示，人民要知道的是真相、人民需要的是司法公平的審判。

《中天新聞》1日派出記者「辮子妹」針對「『論文門事件』你會在意，蔡總統到底是不是假博士嗎？」進行街訪民調，並提供5個選項供受訪民眾選擇：1、我在意！國家領導人品德很重要；2、不在意！我挺蔡英文，博士學位不重要；3、說清楚！有論文就拿出來給看一下不行；4、什麼鬼！論文門是啥毀？有媒體在報嗎；5、怪怪的！教育部封存論文30年怕什麼。結果顯示，有20位受訪民眾參與這次投票，其中12人選擇選項1，3人選擇選項2，5人選擇選項3，其餘兩個選項則無人選擇。

看完該街訪民調，彭文正3日在中天新聞《論文門開箱》節目中表示，論文門尚未成功，同志仍需努力啊。他比較遺憾的是，有些人覺得無所謂，這其實是台灣價值的淪喪，大家如果是這樣的觀念，這樣的國家就沒是沒非。從扁案到蔡英文論文門，他是持一樣的態度，覺得人民要知道的是真相、人民需要的是司法公平的審判。

彭文正認為，在台灣在乎蔡英文論文門的應還是多數，這也是我們兩年來共同努力的結果，從一開始別人當我們是笑話，甚至把他罵得非常難聽，他遭到歇斯底里的謾罵，祖宗八代也被罵。直到今天，有人開始慢慢理解，雖然他不一定希望總統蔡英文下台，但是理解他們的東西是有憑有據的，這是論文門的一大成功。

彭文正覺得，這兩年多來追查論文門，雖然蔡英文對他很不好，1450修理他、對付他，現在還莫名其妙對他發布通緝。一個審理庭都沒開，就給人家發布通緝，這不是笑死人了？因他曾多次表明意願遞狀書願意視訊開庭。他也透露一個小消息，13日，他就要視訊出庭台北地方法院的一個案子，也就是他提告法官張詠惠的案子，另位法官同意他視訊開庭。