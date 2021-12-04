路迦生醫(6814) 受邀參加為期四天的2021台灣醫療科技展(Healthcare Expo Taiwan)，展示具有國際藥證的免疫記憶型T細胞治療技術，且自體記憶型T細胞LuLym-T細胞治療技術的研究結果證實能有效延長復發時間並提升存活率(p＜0.05)，具顯著「預防癌症復發」的效果，現場由臨床醫學專家提供免費諮詢服務，以罹癌「治療選擇、過程監控及預防復發」三個十字路口選擇為主軸，展現當前路迦在免疫細胞治療和臨床研究的最新進展。

路迦董事長唐稚超表示，最好預防癌症復發方式，應該是在病人接受第1次治療之後，醫生就要開始協助病人預防，這是目前細胞治療領域最重要里程碑，免疫細胞治療已悄然成為預防醫學領域的一環。

自體細胞治療時，細胞都是源自於病人自己身體的細胞，所以它有能力去辨識這些腫瘤，再加上它的安全性極高，副作用極低，所以反而是可以長期去預防癌症復發的一個良好選擇。

路迦高純度、高活性等特點的自體記憶型T細胞LuLym-T細胞治療技術一直以來都為公司核心優勢，亦為台灣唯一具有國際藥證的免疫記憶型T細胞治療技術。

路迦表示，公司培養技術能讓活化後的T細胞濃度達95％以上，療程簡單且僅需單次抽血即可進行培養，降低患者的不適感；不僅如此，國際期刊也證實「記憶型T細胞LuLym-T」存活時間較長，又有再生及持續於體內巡邏並攻擊復發癌細胞的能力。

路迦技術來源日本Lymphotec，韓國GCC已證實對第1至3期肝癌患者能使病患提高無復發率，且減少37％相對風險率，尤其韓國GCC公司於2019年完成四期臨床試驗結果，追蹤7年後治療組之無復發存活率明顯高於對照組(P=0.01)，且整體存活率也優於對照組(P=0.008)。

展望2022年，路迦持續推進癌症免疫細胞治療技術平台相關進度，三大業務動能熱轉，包括CTC循環腫瘤細胞檢測服務、臨床試驗、特管法細胞治療，一方面，馬不停蹄推動美國肝癌孤兒藥在台灣進行人體二期臨床試驗，目前積極與逾10家醫院洽談合作進行臨床試驗，其中，包括台北榮總、亞東醫院、林口長庚及花蓮慈濟等四家醫院已完成衛福部臨床試驗審查，可於近期啟動第一個收案，有望加速肝癌收案人數順利執行完成美國IND審查。

另一方面，擴大公司「CTC循環腫瘤細胞檢測」服務的業務範疇，透過CTC早期定期篩檢，協助醫生掌握治療過程中腫瘤發展的情形以及用藥評估，為公司營運增添新動能；其三，記憶型T細胞(LuLym-T)與更多醫學中心共同依特管法向衛福部申請癌症免疫細胞治療施行計畫，為台灣癌症病患治療捎來福音。