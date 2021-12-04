副總統賴清德日前在一場研討會上稱「萊克多巴胺不是毒藥或偽禁藥。如果萊劑很毒，那藥頭賣萊劑就好，可賺更多錢」的說法，引起國民黨主席朱立倫抨擊賴是藥頭，前總統馬英九則鼓勵賴清德多吃。對此，國民黨發言人、目前已懷胎9月的李明璇直言，萊劑對孕婦胎兒危害甚鉅，賴清德竟敢不顧醫德，說出這樣的違心之論，讓她大感失望。因此，她要懇請國人同胞「不想吃萊豬，公投請投同意票」。

副總統賴清德(左三)澄清萊克多巴胺不是毒藥的完整說法。(林欣儀攝)

「我的寶寶不吃萊豬！」李明璇4日在臉書發文表示，公投最後倒數2週了，民進黨政府為了護航萊豬進口台灣，除了大撒幣、國家機器都動起來，整個蔡政府的政治人物，像是嗑了藥般，胡言亂語、荒謬言論盡出。如果今天沒有林為洲立委提出反萊豬公投，蔡政府是不是從去年強行下達行政命令後，到今天都要繼續為萊豬進口一路開綠燈？

國民黨發言人 李明璇(左)、立委林為洲(右)。(圖/翻攝自 李明璇臉書)

李明璇指出，回想2013年，農委會主委陳吉仲還是教授時，算是還有良心，他曾說過：「如果開放瘦肉精美豬進口，後果很嚴重，政府『打死也要擋』！」現在，陳吉仲當了主委，竟然就昧著良心說出「萊劑好比人們會吃的保健品」，如此令人瞠目結舌的話。

她指出，大家都知道副總統賴清德是位醫師，但賴清德一樣為了護航蔡政府萊豬進口，他笑稱：「如果萊劑很毒，那藥頭賣萊劑就好，可賺更多錢」，簡直把大家的健康問題看作玩笑。

她也想問賴清德副總統，是否忘了自己2019年卸任行政院長時，才曾因為民進黨要開放含有萊劑的肉品進口，低姿態的向國人同胞道歉過？當上副總統後卻一改說法，難道權力的滋味很香嗎？

李明璇感嘆，賴清德身為醫師，不僅不重視萊劑對人體的危害，尤其是弱勢族群、孕婦、兒童及年老長輩，竟還敢不顧醫德，說出這樣的違心之論。讓她好奇，副總統是否就承認了民進黨政府就是「我國最大藥頭」，否則怎麼會傾全國全黨之力護航萊豬進口？

最後，李明璇強調，在很多年前，農委會就把萊劑列為禁藥了，如果賴清德真的認為萊豬安全無虞，期待他把萊劑當保健食品一樣天天吃，多多益善。她重申，萊豬大家都不願意吃，自己下個月即將要出生的寶寶更不能吃。因此，她懇請國人同胞「不想吃萊豬，請投同意票」。