民進黨立委高嘉瑜遭到林秉樞施暴，引發各界關注。對於同黨前立委段宜康說，自己不知道林秉樞的女朋友是高嘉瑜，同黨前立委郭正亮指出，事實上很少人知道林秉樞和高嘉瑜在交往，「我也不知道」。郭正亮還認為，檢方羈押林秉樞非是害怕他串供，而是基於政治理由。

郭正亮4日在政論節目《新聞大白話》中表示，段宜康說不知道林秉樞的女朋友是高嘉瑜，這個說法並非完全不可相信，因為林秉樞和高嘉瑜在交往這件事，很少人知道，「我也不知道」。

郭正亮指出，自己有聽過一些陰謀論的說法，就是大家看到高嘉瑜很有前途，所以安排一個暗樁在他旁邊，「這想太多了」，反正就是林秉樞本來就方方面面在接觸這些政治人物。

對於林秉樞遭羈押時，還能透過媒體向外界喊話，郭正亮直言，他背後本來就有長官，而他的意思是「長官啊，要救我，怎麼能讓我被羈押？」而他走那段路時講的話，都是對高嘉瑜不利的。

郭正亮質疑，如果認定他有串供的嫌疑，押了之後就要趕快去調查，那些人有約談嗎？如果認定他是串供所以要羈押，就要有約談動作，可是卻沒看到，感覺這是為了政治理由羈押，就是叫他不要亂講話。

郭正亮也說，不要亂講話是指不要抖出太多事情，但可以為官司談高嘉瑜的事情，被羈押就是警告，邏輯上這樣才說得通，不然如果是怕串供所以羈押，應該會看到很多約談動作，但事實上並沒有。