男星李國毅是台灣偶像劇男神，演出的作品都廣受好評，今年5月宣布和長跑16年女友橘子結婚，9月再分享愛妻懷孕喜訊，10月升格新手奶爸；形象一直很好的李國毅，4日驚傳因違規迴轉被警察攔下盤查，豈料，酒測值高達0.33毫克超標，依涉嫌公共危險罪被帶回交通分隊偵辦。

據了解，李國毅4日下午3點40分行經新北市新莊中正路和建國一路口違規迴轉，恰巧被路過的轄區員警遇到，立刻被攔下盤查；但李國毅搖下車窗後身上飄出酒味，警方即要求酒測，結果酒測值高達0.33毫克超標。之後李國毅也坦承有喝酒，被依公共危險罪移送新北地檢署。

李國毅在臉書發文表示，今天中午是孩子的滿月酒，因為孩子一時不舒服，身為新手爸爸，急著想將停在對街的車開出狹小的停車場，讓太太要接手，因此違規迴轉遭警察攔下。「當然酒駕沒有理由，認錯配合並且接受處罰，現在才剛剛回到家。即日起會深刻反省並且永不再犯！做了不好的示範 在此鄭重向社會大眾道歉！」

李國毅經紀人小蔡表示，李國毅在滿月酒上共喝了3瓶啤酒，事發經過是滿月酒結束後，他的車停在餐廳對面的停車場，本來就是老婆要開車載他回家，但因為老婆當時正抱著身體不舒服的女兒，他為了體恤老婆，心想只是很短的距離，就自己去狹小的停車場移車，不料從停車場出來違規迴轉到對面時，就被警察攔下。李國毅事後坦言自己不該抱著僥倖心態違規，貪圖路程短就做了最壞的示範，必須向大家致歉。

經紀人無奈表示，他也是稍早才知道此事，因為當時他人在飯店前面是看著李國毅的老婆橘子坐在駕駛座上開車回家的，所以對酒駕一事完全不知情，直到剛剛才知道有酒駕新聞，李國毅也是稍早才完成程序回到家，被罰了6萬元。

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