高嘉瑜被施暴案，被指施壓媒體，段宜康公布他與林秉樞的對話。(截自段宜康臉書)

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴事件，持續延燒，傳出政商大曾經為林秉樞施壓媒體。民進黨前立委段宜康3日秀出與林秉樞的LINE對話紀錄，坦承確實曾與周刊聯繫、但並未施壓。資深媒體人吳子嘉認為，從兩人互傳的LINE來看，段宜康跟林秉樞就是老大跟老弟的關係。

吳子嘉4日在《董事長開講》網路直播節目中表示，林秉樞的LINE表示︰「抱歉話這麼多，我希望榮耀母親，讓她風光下葬，謝謝您」。段宜康則回覆說︰「別客氣，有什麼可以協助的地方，直接交代，保重」。吳子嘉指出、林秉樞叫段宜康老大，然後就講了半天，也就是拜託烙人來；段宜康則表示，可以協助的地方，直接交代，這叫做不認識、完全是陌生人嗎？其實兩人這種關係，就是老大跟老弟的關係，段宜康卻解釋成跟他不認識。

吳子嘉認為，林秉樞是大牌網軍，如果不夠大牌，段宜康不會去、國安局不會幫忙。段宜康寫了一篇文章是要跟新潮流交代，因他搞了一個砸鍋的事情。時事評論員李正皓則認為，高嘉瑜被打，絕對不是第一次，但是高嘉瑜可能想要迴避一個狀況，就是說人家打你1次、2次，怎麼不分手？高嘉瑜對外說被打1次，但他卻認為第1次不會打那麼嚴重。

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