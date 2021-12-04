高嘉瑜案會掩蓋蔡英文總統「論文門」案嗎？《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，他觀察到，從效果上而言，的確是蓋了好幾個新聞，包括台中補選攻防的新聞，還有行政院長蘇貞昌宣傳公投和國民黨的版面。

《美麗島電子報》董事長 吳子嘉。（圖/本報資料照）

近日英國皇家獨立機關「資訊特任官辦公室」（ICO）判決，總統蔡英文母校倫敦政經學院（LSE）「否認持有」其博士論文口試委員名單及口試報告。蔡英文沉寂3日之後由律師發聲明，表示倫敦大學才有資格授予學位給1984年畢業的蔡英文（LSE與倫敦大學2008年起分校治理）；且根據去年6月11日ICO判決，倫敦大學聲明持有蔡英文論文合格紀錄，且已授予蔡英文學位。

對此，資深媒體人彭文正1日洋洋灑灑列出7大疑點，回擊蔡英文律師團隊，他提到，論文考試報告，是mPhil升PhD的transferring 考試，結果就是沒有過，且著作權聲明書不是論文，投稿任何一篇期刊論文都有被要求簽署著作權聲明書，這是常識；重點是：倫敦大學片面向ICO陳述之詞，都是借用LSE之前的說法來答復ICO，從來不曾對外公開說明，也不敢直接回覆Mr. Richardson ，也拒絕提供台灣法院。他想請問，為何倫敦大學至今不敢對外公開表態全部是借用LSE的說法呢？LSE不是妙手空空什麼都沒有嗎？

值得注意的是，吳子嘉4日在其主持節目「董事長開講」，被觀看節目網友提問，「高嘉瑜遭施暴案，主要是為了掩蓋蔡英文總統論文門事件嗎？」吳子嘉表示，從效果上而言，的確是蓋了好幾個新聞，包括台中補選攻防的新聞，還有行政院長蘇貞昌宣傳公投和國民黨的版面。名嘴李正皓則認為，他個人覺得這完全是兩回事，不用太過於陰謀論，且這也不是明年選舉的主調。