11月23日，清晨氣溫驟降，宜蘭大同鄉清水地熱園區的天空，正落著細雨，伴隨霧氣與白煙，一輛輛載著副總統賴清德、經濟部次長曾文生等中央與地方官員的黑頭車駛入園區，讓平常只有觀光客泡腳、煮蛋的景點，頓時冠蓋雲集。

台灣無礦、無石油

鑿井工程師被視為低階黑手

他們所為何來？相隔30年，宜蘭清水地熱發電廠，當天再度正式商轉──它的裝置容量達4.2MW（百萬瓦），每小時發電量可達3150度，能供應約1萬戶小家庭用電，約等同三星、大同鄉的家戶用電量。

而且，它還不排碳、不受天氣影響、能24小時穩定發電。這對設定能源轉型、淨零碳排目標的台灣來說，地熱發電量目前雖小，卻很實在。商轉典禮上，賴清德盛讚它是台灣「邁向淨零排放的關鍵1步」，曾文生宣示地熱發電是政府繼光電、風電後，力推的第三個重點項目。

根據評估，全國的深淺層地熱發電潛能約達320億瓦，等同於11.7座核四廠的規模。

這麼有潛力、不必仰賴進口的自主能源，卻因為缺乏地熱專法、清水舊廠的失敗經驗，加上前期開發風險與成本高，過去30年來，少人聞問。如今，真正促成清水電廠再度商轉的關鍵推手，也並非宣示要力推地熱發電的政府，而是當天默默坐在台下的結元能源開發公司總經理林伯修，與後期提供資金與龐大行政資源的將捷集團父子林長勳、林嵩烈。

「這裡能發電，真的要靠『修董』的堅持！」林嵩烈把功勞全歸給林伯修。為了評估清水發電潛力，林伯修從台北獨自搬到清水電廠宿舍，苦守了15年。

鑽井是人類最古老的行業之一。在歐美，鑽井工程師是石油工業中薪水最高的工作之一，年薪10萬美元起跳。但在台灣，因為無礦、無石油可挖，鑿井挖洞，只被視為低階的黑手。

但林伯修家族2代鑽井，已逾半世紀。林家四兄弟的父親林德欽，是1950年代末、台灣最早的1批鑿井技師，一開始專做公共工程如新生高架橋的地基、捷運山洞⋯⋯，後來換兄弟們接棒。

「罪魁禍首原本只有我1個，一開始只有我跟在父親身邊學習，後來我就把弟弟1個1個拉進來⋯⋯，」林伯修是家中老大，身型最瘦高，接受商周專訪中時，他邊說話，邊望向身旁的3個弟弟。

「剛開始出來做，人家聽到都會笑，你怎麼去做這種行業？這是夕陽工業吧？家家戶戶都有自來水，你挖水井幹嘛？」原本在中研院研究奈米生物學的老么林伯耕接話，「他們不懂，我們不是鑽1百公尺的淺井，而是鑽到千公尺，這是很前端的技術啊！」

四兄弟身型不一，專精領域不同，卻有共通特點——聲音很低、表情很酷，說起鑽井，眼神就發亮。他們都不想父親的鑽井事業真的變成夕陽產業。

林伯修與老三林伯聰最懂現場、工程、整合設備技術，能把進口的鑽井機械調整成適合在地的設備；老二林伯原原本是華航維修飛機的機械員，加入團隊後，將公司營運、行政制度、資訊系統化；老四林伯耕最晚加入，但他擅長科研調查、專案管理，剛好能補足公司缺少的研發能量。

四兄弟讓家族的鑽井事業，從1950、60年代專做公共工程、深水井，到80、90年代觀光興起，主攻溫泉井，一路鑽到現在的地熱井與地質科研探勘；鑽掘深度，從百公尺、千公尺，擴展到3千公尺。

四兄弟就愛挑戰高難度

要證明鑽井不是夕陽產業

鑽井的競爭門檻，得靠案件數與鑽井深度來累積。四兄弟井越鑽越深、經驗累積越多，同業技術就落後他們越遠，讓他們成為國內最專業的鑽井團隊之一。之所以能承接清水地熱電廠案，就是因為過去累積了比同行更多的經驗值、整合機械設備的能力，以及他們老愛挑戰難度高的案子。

眾多知名企業如友達光電、桂格食品、光泉、黑松等的工廠地下水工程，都由他們施作；921大地震後，台灣首次突破公里級鑽井深度的「車籠埔斷層深井鑽探計畫」，乃至台電近期先進的二氧化碳封存計畫，也都是四兄弟的成績。

但，要發展地熱發電，只有技術與專業，還不足以成事；因為電廠開發的前期投資成本極高。如清水地熱發電廠，曾歷經2次招標，第一次得標廠商因資金不足而解約，第二次，因台汽電、將捷集團加上林伯修團隊，才讓技術與資金終於到位，前後耗費近4年、斥資近8億元打造。

鑽地熱井的工程成本價格，1公尺單價是3、4萬起跳，當深度破千公尺時，成本、設備與物料更是2倍以上。

「跟光電、風電比，風險跟投資成本是N倍起跳，」林伯修說，「因為你永遠不知道鑽下去要面對的（地層狀況）是什麼？可能是高溫、破碎帶，或者從來沒有遇過的狀況，千變萬化！」

永遠不知道鑽下去有什麼

能換得穩定綠能他們願意賭

尤其，鑽第一洞的人，風險永遠最高。

「風險很高，可是換1個角度想，如果我們累積了這樣的技術跟經驗，未來可以換得穩定的綠能，對我們是值得的，對台灣很值得，對我們的營收獲利，也會緩解過來。」林伯修說。

為了這個未來，四兄弟用原先靠鑽溫泉井、水井有穩定獲利的公司豐宇綠能，持續養了成立13年來還沒賺進一分錢的地熱公司結元。四兄弟把眼光放很遠，寧可挑比較難的路走，是因為父親的家訓，「遇到了，就要負責到底，面對問題，就解決問題，這是父親教我們的。」林伯修說。

他們也想讓人知道，鑽井事業，不是低階的黑手工作。

「以前都會覺得，鑽井，都是在開採、破壞資源，還會造成地層下陷⋯⋯，」林伯耕說，但這幾年，因為地熱發電、碳封存工程，讓他們感覺很不一樣，「我們不再是開發破壞者了，而是在做對環境、地球友善的事！」